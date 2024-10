Después de cuatro años de un largo proceso judicial y tres sentencias consecutivas, el actor peruano Lucho Cáceres logró que la conductora de televisión Magaly Medina cumpliera con la reparación civil ordenada por los tribunales; evitando así consecuencias legales adicionales.



La demanda por difamación agravada, interpuesta por el actor en 2019, culminó con un pago millonario a su favor. El actor de ‘De vuelta al barrio’ expresó su satisfacción por el desenlace y destacó el precedente que este caso podría establecer.



¿Cuánto pagó Magaly Medina a Lucho Cáceres?



Lucho Cáceres, quien asegura que el fujimorismo institucionalizó la desfachatez, asegura que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ logró evitar una condena efectiva al depositar los 70 mil soles estipulados por el juez en el plazo indicado, ya que, de lo contrario, “habría vuelto a prisión”.

Lucho Cáceres asegura que Magaly Medina le pagó para evitar volver a la cárcel. Foto: composición LR/difusión/Magaly TV, la firme

“Solo faltaba que se hiciera efectiva la reparación. La sentencia ha sido contundente, en primera, segunda y tercera instancia. Me parece que fue una actitud caprichosa porque ya estaba señalado entre las normas de conducta, con la condición de que esa prisión suspendida volverla efectiva si no se cumplía. Ella estaba retrasando el pago, entonces, ahora sí ya hizo la consignación en el banco. Finalmente, ha cumplido con los requerimientos de la sentencia. Cuando el juez le dice que tiene tres días para hacerlo, lo hizo, iba a regresar a la cárcel”, declaró para La República.



Según Cáceres, la conductora distorsiona constantemente la verdad en su espacio televisivo. “No estamos hablando de una periodista porque no lo es, eso dice ella y es parte del mentir constantemente en televisión. Magaly tergiversa, a través de un programa durante más de 20 años, lo que es la libertad de expresión”.



¿Por qué Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina?



Como se recuerda, Lucho Cáceres inició la demanda en 2019 tras considerar que los comentarios de Magaly Medina en su programa de televisión habían afectado su honor y reputación.



En su defensa, el actor sostuvo que insultos como ‘escoria’ y ‘quédate en el basural de donde saliste’ no representan libertad de expresión, refiriéndose a las palabras de la presentadora en su programa.

Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina por difamación.

"Yo he recibido durante años calificativos de ser un matón y eso daña mi honor. Lo que la gente no tiene claro es que el honor es un bien jurídico fundamental, porque una vez que dañan tu honor, la estigmatización se produce rápidamente en un sector y eso no se borra", sostuvo para La República.



Lucho Cáceres quiere marcar un precedente



Lucho Cáceres también subrayó que este caso debería servir como un precedente legal y social, advirtiendo sobre el uso indebido de los medios para atacar la reputación de las personas.



“No ha sido fácil tomar la decisión de estar en un proceso que me ha demorado cuatro años, con idas y vueltas, pero qué pasa con la gente que no puede. (...) Me resulta irracional que una persona que tiene más de cinco sentencias por delitos de difamación, contra el honor, tiene como ocho procesos en trámite, ha estado presa... o sea, pretender que es injusto lo que se le hace. ¡Vamos! Hay una reincidencia en el delito”, añadió.



Por último, Cáceres destacó que este caso no solo representa una victoria personal, sino también una advertencia sobre los límites de la libertad de expresión y el impacto de los medios en la vida de las personas.

Magaly Medina le pagó a Lucho Cáceres