Pamela Franco ha vuelto a ser el centro de atención tras su reciente presentación en la ciudad de Cusco. La cantante, conocida por su carrera en la cumbia y sus esporádicas apariciones en medios de espectáculos, ofreció un show en el que, lejos de incomodarse ante los comentarios del público, lanzó una indirecta que no dejó a nadie indiferente. Durante su actuación, mientras el público coreaba el nombre de Christian Cueva, Franco no perdió la oportunidad de hacer una broma que avivó las especulaciones sobre su relación con el futbolista.

El evento se desarrolló en un ambiente festivo, y el público no dejaba de mencionar a "Aladino", apodo de Cueva. Sin embargo, Franco, lejos de cambiar de actitud, mantuvo una sonrisa cómplice y respondió con un comentario que provocó risas entre los asistentes. Esta actitud relajada y juguetona ha sido una constante en sus últimas apariciones, alejando así los rumores de incomodidad respecto al jugador.

Pamela Franco bromea sobre Cueva durante show en Cusco

Pamela Franco ha demostrado una vez más que sabe cómo manejar la presión mediática. Durante su concierto en Cusco, justo cuando el animador del evento mandaba saludos al club Cienciano y sus hinchas, el público comenzó a corear el nombre de "Aladino", apodo de Christian Cueva, algo que en el pasado habría incomodado a la cantante. Sin embargo, esta vez, lejos de incomodarse, respondió con humor y lanzó una broma que rápidamente se viralizó.

"Por favor, no invoquen porque se puede aparecer, no dicen que frotan la lámpara y aparece... y se arma. Me desconcentran muchachos", bromeó Franco en referencia al apodo de Cueva, 'Aladino'. Este comentario no solo hizo reír a los presentes, sino que también alimentó los rumores sobre una posible relación entre la cantante y el futbolista, quienes han sido vinculados sentimentalmente en varias ocasiones.

La cumbiambera no se detuvo ahí. A lo largo del show, se mostró relajada y en varias ocasiones interactuó con el público, dejando claro que los rumores no afectan su ánimo. Este tipo de actitudes ha consolidado a Pamela Franco como una figura pública que sabe aprovechar las situaciones mediáticas a su favor, manteniendo siempre la compostura y el sentido del humor.

Pamela Franco y Christian Cueva coincidieron en un hotel en Machu Picchu

En los últimos días, tanto Pamela Franco como Christian Cueva han sido vistos en Cusco, lo que ha dado pie a numerosas especulaciones. Según informaron programas de espectáculos como 'Amor y Fuego', ambos estuvieron hospedados en el mismo hotel en Machu Picchu. Esta coincidencia ha generado rumores sobre un posible reencuentro entre la cantante y el futbolista, quienes anteriormente fueron captados besándose en una discoteca, lo que alimentó las sospechas de una relación.

El hotel en cuestión, Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, fue el escenario en el que ambos coincidieron. La orquesta de Pamela Franco había llegado a hospedarse allí tras una presentación en el Estadio José Nouchi Portillo de Cusco, mientras que Cueva se encontraba en la ciudad para una firma de autógrafos con el club Cienciano. Aunque ninguno de los dos ha confirmado un encuentro directo, las imágenes de ambos en el mismo lugar han sido suficientes para desatar una ola de comentarios entre los seguidores de ambos.

A pesar de que Franco ha evitado referirse de manera directa a su relación con Cueva, ha dejado en claro en varias entrevistas que no se cierra a la posibilidad de ser feliz, afirmando que, tras el fracaso de su relación anterior, está dispuesta a seguir adelante.

Pamela Franco sorprende bailando en redes sociales: ¿lanzó indirecta?

Pamela Franco también ha aprovechado las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, y en los últimos días ha publicado una serie de videos bailando desde su habitación de hotel en Cusco. Lo que ha llamado la atención de sus fans es que, en estos videos, la cantante interpreta canciones con letras sugestivas que muchos han interpretado como posibles indirectas a Christian Cueva.

¿Pamela Franco lanza indirectas a Cueva?. Foto: instagram

Entre las canciones que Franco ha compartido, destacan frases como: "Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomando té con la reina Isabel", lo que ha despertado aún más curiosidad entre sus seguidores sobre si estos mensajes están dirigidos al futbolista.

Aunque ni Cueva ni Franco han confirmado o negado un romance, los rumores siguen creciendo, especialmente después de que ambos fueran vistos en el mismo hotel en Machu Picchu. Mientras tanto, la cantante continúa con su carrera musical, sin dejar que las especulaciones interfieran en su vida profesional.