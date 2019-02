El norte en alerta ante posible periodo lluvioso con magnitud del 2017

Norte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia de lluvias por encima de los valores habituales en la costa norte del país a partir del 14 de febrero, cuyas precipitaciones se prolongarían hasta marzo.

Según el comunicado del ENFEN, la llegada de la onda oceánica Kelvin contribuiría a mantener la temperatura del agua del mar por encima de lo normal frente a la costa norte, por lo que no se descarta la probabilidad de días lluviosos de similar magnitud a lo ocurrido durante el verano del 2017.

De acuerdo al aviso Meteorológico n.° 22, entre los departamentos que se encuentran en alerta se menciona a las regiones de: Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Asimismo el Senamhi recomienda a las autoridades y a la población adoptar las medidas correspondientes de prevención.

Estragos

En Piura, algunas zonas de la sierra soportaron hasta más de 13 horas de lluvia, como es el caso de Chulucanas, que soportó una lluvia de 103.6 milímetros el último fin de semana dejando a varios asentamientos humanos incomunicados, así como decenas de personas damnificadas.

En tanto, el distrito Fronterizo de Lancones de la provincia de Sullana clama por la ayuda del Gobierno Central debido a que 200 familias damnificadas de 10 caseríos más están aisladas, segun informó el alcalde del distrito, Carlos Gálvez Gutiérrez.

La autoridad edil señaló que debido a la activación de la quebrada Pilares, ubicada en la línea de frontera, ha provocado el aislamiento de las zonas que además carecen de energía eléctrica, y preocupa que comiencen a escasear los alimentos y la medicina. Las comunicaciones son nulas, por lo que no se sabe lo que están pasando.

Pedido

Por ello ante el último pronóstico de Senmahi, algunas autoridades demandan la declaratoria de emergencia de los distritos y caseríos afectados debido a que las comunas no cuentan con el dinero suficiente para afrontar la situación por la inestabilidad financiera que heredaron de las gestiones anteriores.

El alcalde del distrito de Marcavelica-Sullana, Augusto Chiroque, dijo que más de 50 mil familias se encuentran en alerta ante un posible desborde del río Chira, que también afectaría la zona agrícola.

A su turno el consejero por Morropón, Víctor Chiroque, también se sumó al pedido y señaló que es necesario la intervención del gobierno regional en la zona, puesto que la comuna no se encuentra en condiciones de ayudar a la población afectada.

Trujillo

En tanto, las intensas precipitaciones pluviales en la sierra de La Libertad vienen causando los primeros estragos, entre ello el deslizamiento de lodo, piedra y hasta de rocas que se registró en la carretera de acceso a Hierbabuena, en el distrito de Sinsicap (Otuzco).

Los vehículos quedan varados y los pobladores temen avanzar por el peligro de ser sorprendidos por huaicos. Por ello reclaman a las autoridades el mantenimiento de la vía, a fin de no quedar incomunicados.

En tanto, autoridades del distrito de Chicama (Ascope) encabezadas por su alcalde Julio Pérez y Defensa Civil del Gobierno Regional, constataron in situ que no se han activado las quebradas Mala Alma y Quirripano, tal como se temía.

Ante la situación, como medida de prevención frente cualquier desastre, el alcalde distrital de Víctor Larco, César Juárez Castillo, recomendó a la comuna de Trujillo y al gobierno regional declarar en emergencia la provincia.

“Es necesario adoptar medidas pertinentes para que Trujillo despierte de este letargo, pero con un presupuesto. Mientras no hay emergencia no puedes destinar partidas para prevenir. Cuando tienes los huaicos encima, no hay arena, bolsas, no hay alimentos”, acotó.