Alcaldes tienen opiniones antagónicas sobre Barrio Seguro

Wilson Aranda. Trujillo

Cuando se puso en marcha el plan Barrio Seguro en los distritos más convulsionados de Trujillo por la violencia delictiva: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, se generó una inusitada expectativa entre los pobladores de esas zonas, porque pensaron que los niveles de inseguridad se reducirían. Sin embargo, transcurrido todo este tiempo los resultados del programa promovido por el Ministerio del Interior (Mininter) no serían los más alentadores.

Según el alcalde del distrito de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, quien es un duro crítico de Barrio Seguro, en todo este periodo no se ha logrado bajar los índices de criminalidad como era el objetivo. Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y mayo de este año se han registrado 30 homicidios en La Libertad, seis de los cuales se produjeron en este populoso sector de Trujillo.

“Si el distrito produce delincuentes, como dijo el jefe policial de La Libertad hace algún tiempo, el primer responsable es la Policía. Para nosotros no ha dado resultado Barrio Seguro, porque cualquier programa que se quiera implementar, si no hay recursos de nada va a servir. Barrio Seguro se hace a través de las comisarías, pero estas no tienen presupuesto”, lamentó.

Aclaró que el programa del Mininter abarca unas 40 a 50 manzanas del sector Wichanzao en su distrito y está a cargo de la comisaría del lugar. “Como la comisaría no tiene presupuesto, acude a la municipalidad. Por eso en algunas oportunidades yo he dicho que la caja chica de Barrio Seguro es la municipalidad de La Esperanza. Todos los comisarios recurren a la comuna para solicitar ayuda en sus actividades, y a veces no tenemos recursos y nos vemos en problemas”, indicó la autoridad edil.

Daniel Marcelo refirió que como municipalidad trabajan en prevención. “Tenemos claro las funciones que tiene que cumplir la Policía y la comuna. La primera con el tema de represión donde es fundamental el tema de inteligencia. Si no hay inteligencia no se podrá derrotar a las bandas y organizaciones criminales”, puntualizó.

La otra cara

En cambio, el burgomaestre distrital de El Porvenir, Paúl Rodríguez Armas, consideró que Barrio Seguro sí ha dado resultados en su jurisdicción. Añadió que para vencer al crimen organizado hay que gestionar inversión pública. Los adolescentes necesitan condiciones básicas en educación, salud, pero también en cultura y deporte, y eso es lo que promueve Barrio Seguro, que es una intervención multisectorial de varios ministerios e instituciones.

“Yo sí estoy entusiasta y optimista con los resultados a largo plazo de Barrio Seguro. Ha disminuido el número de adolescentes residentes en El Porvenir que han ingresado en los dos últimos años al Centro de Rehabilitación y Diagnóstico Juvenil de Trujillo (exFloresta). En ese mismo lapso bajó en 50% el número de jóvenes detenidos en comisarías de nuestra jurisdicción por infracción a la ley penal”, comentó Rodríguez.

La autoridad aseveró que el 2017 incorporaron 36 adolescentes de los sectores Río Seco y Alto Trujillo en riesgo al programa Beca Doble Oportunidad, que es Beca 18 más Culmina tu Colegio.

“Si el alcalde no trabaja no se ven los resultados de Barrio Seguro, que es básicamente preventivo y está orientado a adolescentes en riesgo, violencia familiar y a recuperar espacios públicos”, enumeró.

Falta coordinación

En tanto, el dirigente vecinal del asentamiento humano Ampliación Primavera II (La Esperanza), José Alfaro Santos, señaló que a Barrio Seguro le hace falta más coordinación entre las autoridades, principalmente entre la Policía y la comuna.