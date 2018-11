Junín: Inauguran primer Congreso Internacional de Educadores

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la educación, el Colegio Ingeniería de Huancayo, organizó el primer Congreso Internacional de Educadores de Junín. La inauguración del evento estuvo a cargo del Director Regional de Educación, Mg. Walter Angulo Mera; quien saludó la iniciativa de los organizadores y destacó que la curricula nacional tanto como la evaluación censal, continúan enfocadas en evaluar la acumulación de conocimientos por parte del estudiante. Sin embargo, se viene trabajando en incorporar el factor cultural dentro de las estrategias educativas de la región y resaltó que el desarrollo de competencias debe estar fundamentado en la ética.

El evento también contó con la presencia del reconocido educador León Trahtemberg, quien refirió que las nuevas tendencias en educación han comenzado a trabajar con aquellos conocimientos por descubrir y no con lo que ya se conoce. “Es importante saber de ciencias y tecnología, pero no es lo único. Debemos comenzar a centrar nuestra atención en las humanidades. Necesitamos formar alumnos que se cuestionen con el futuro, que sean innovadores y desarrollen su capacidad de confrontar puntos de vista con respeto. Para ello es importante valorar a los alumnos en sus diferencias. Otro componente importante es formar estudiantes con capacidad de autonomía, evitando que el alumno entienda que, para evitar el castigo debe hacer lo que otros deciden o hacen, de lo contrario no pretendamos formar ciudadanos autónomos y democráticos”.

Por su parte el colombiano, Sergio Tobón Tobón, líder mundial en socio-información, sostuvo que una persona es competente cuando puede formarse dentro de una concepción personal, cultural y socio-laboral. “En el magisterio latinoamericano nos encontramos frente al hecho de que la evaluación se basa en medir la comprensión abstracta de los temas y nos falta profundizar la implicancia de estos conocimientos en la solución de problemas como la corrupción, la contaminación ambiental, la violencia intrafamiliar. Necesitamos que esos problemas se confronten en el aula a fin de que nuestros estudiantes desarrollen competencias para afrontar estos retos del mundo de hoy”.

En esta primera edición, se contó con el desarrollo de 15 talleres de interaprendizaje para los niveles inicial, primaria y secundaria, con temas como: El uso de la TICs, coaching educativo, La motivación neurodidáctica, aprendizaje de la grafomotricidad y la evaluación por competencias comunicativas, entre otros.

Finalmente, el Colegio ingeniería renovó su compromiso con el desarrollo educativo de la región y anunció que a partir de este año se tiene previsto dar continuidad a la organización de este tipo de eventos.