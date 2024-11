Para la APEC 2024 se declararon tres días como no laborables. Foto: composición LR/Andina/Calendar

Con la llegada de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, el Gobierno ha declarado días no laborables para Lima, Callao y Huaral, los lugares donde se desarrollarán las actividades oficiales del evento. El objetivo es facilitar el desarrollo de la cumbre, que contará con la participación de líderes de economías de Asia-Pacífico, promoviendo así la seguridad y el libre tránsito en las áreas de mayor concentración de actividades.

Las fechas establecidas como no laborables son el 14, 15 y 16 de noviembre de 2024. Los trabajadores de las instituciones públicas y algunas empresas privadas de las áreas mencionadas podrán beneficiarse con este descanso, aunque no todos los sectores aplicarán la medida de la misma manera.

APEC 2024: ¿quiénes se beneficiarán de estos días no laborables?

La disposición de días no laborables en Lima, Callao y Huaral aplicará principalmente para trabajadores del sector público, quienes tendrán el derecho de descanso sin necesidad de compensar las horas perdidas. En cuanto al sector privado, se da la flexibilidad para que las empresas decidan si se adhieren o no a la medida; en este caso, si los empleados no trabajan esos días, las horas deberán ser recuperadas en los días siguientes.

La medida también beneficia indirectamente a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, ya que se prevé la suspensión de clases durante la cumbre.

Además, aquellos trabajadores que desempeñen funciones relacionadas con la seguridad, el turismo, la hospitalidad, el transporte y otros servicios esenciales en las zonas de influencia de APEC podrían tener un mayor flujo de actividades debido a la afluencia de delegaciones internacionales y visitantes. Esto representa una oportunidad económica y laboral para sectores estratégicos en estas fechas, aunque no cuenten con los días no laborables.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

La diferencia principal entre los días no laborables y los feriados radica en cómo se gestionan las horas de trabajo. En los días feriados, el descanso es remunerado y no requiere recuperación; además, aplica a nivel nacional y en todos los sectores, salvo en las actividades esenciales.

Por otro lado, los días no laborables decretados para APEC 2024 aplican solo a Lima, Callao y Huaral y están orientados a facilitar el desarrollo de la cumbre sin afectar al resto del país. Las instituciones públicas no tendrán que compensar horas, mientras que las empresas privadas pueden decidir si aplican la medida y si requieren o no la compensación de horas por parte de sus empleados.