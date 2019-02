Macri sobre la economía de Argentina: “Estamos mejor parados que en el 2015"

Mauricio Macri, presidente de Argentina, señaló que la economía de su país se encuentra mejor que en el 2015.

"Cada día estamos un poco mejor. Hoy claramente estamos mejor parados, frente al futuro que tenemos que construir, que en el 2015 porque hemos trabajado mucho en los cimiento y las bases", señaló Macri en un recorrido a la planta de la empresa agroindustrial Renova.

En otro momento, el mandatario de Argentina precisó que los problemas económicos de su país se dieron por la sequía y desaparición de los créditos, pero aseguró que ahora “hay estabilidad cambiaria”.

"Si queremos crecer durante muchos años consecutivos, tenemos que hacer los trabajos de base y las reformas en serio para que las tormentas del mundo no nos afecten. Sigamos dialogando y trabajando en equipo; si nos escuchamos un poco entre nosotros los argentinos todos los problemas tienen solución; que no hayamos demorados más, no significa que sea imposible. Esto significa que las cosas que valen y que son para siempre, cuestan", indicó Macri.

Además, el argentino anunció créditos para las pymes. Según publicó Infobae, los créditos serán para descuento de cheque a tasas del 25%, en el caso de los bancos públicos, y del 29%, en el de los privados.