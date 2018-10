Elmer Cuba: “No debe excluirse a la banca de la ley de fusiones”

Hace una semana se aprobó el dictamen de ley que regula las fusiones y concentraciones empresariales en el país. Al respecto, el economista Elmer Cuba hace una evaluación sobre lo que se debatirá próximamente en el Pleno del Congreso. Anota que hay un capítulo que debería agregarse para perfeccionar la legislación. Advierte que esperar un año para que la norma entre en vigencia no sería conveniente.

¿Cuál es su posición sobre la evaluación previa que propone el dictamen sobre regulación de fusiones y concentraciones en el país?

Muy positiva, ha sido fruto de un gran trabajo. Perú está llegando tarde, aunque nos permite copiar las mejores prácticas de otros países que empezaron este proceso hace años. Así que este dictamen es más perfeccionado y recoge la experiencia internacional.

¿Y sobre los umbrales?

El umbral del dictamen está bien puesto, si hubieran sido muy bajos, con operaciones de US$ 20 millones o por mercado geográfico, la mayoría pasaría sin problemas, pero entonces generaría mucha carga burocrática que puede atrasar todos los procesos de compra y venta en el país, dificultando el comportamiento de los negocios, por eso el umbral debe estar bien calibrado. Con lo que está aprobado, son niveles razonables.

Lo que no terminó de convencer a algunos congresistas es que la ley entrará en vigencia un año después de su aprobación en el Pleno...

No hay que esperar un año, porque en ese plazo se pueden dar todas las fusiones importantes. No requieres de un año, no es un proceso complicado. Estamos hablando de integrar a tres o cinco personas más a la oficina de Indecopi que verá este tema.

La propuesta la dio el Ministerio de Economía para la adecuación del Indecopi...

La gente que trabaja en Indecopi ya está capacitada, ya ven procesos de este tipo con el tema eléctrico desde hace 20 años. No es argumento para esperar.

¿Cuál sería el tiempo óptimo? ¿Cuál es el riesgo?

Debe ser inmediato, porque no verás un caso en los próximos tres meses, todos los días no se fusionan millones de dólares. Y el riesgo es que se pasen elefantes grandes... pero algo más le falta a la norma.

¿Sobre?

En el artículo de sanciones, debería haber despojo de activos de las empresas. Si ya hay una concentración, pero hace abuso de poder, se debería decirle que venda parte de sus activos. Para poner un ejemplo, si ya te fusionaste y hay caso de abuso, te puedo obligar a vender un grifo si eres fuerte en un distrito. Debería colocarse en la ley misma un capítulo más para casos de abuso de poder de dominio, considérese parte de sanción obligar la venta de activos.

¿En qué supuestos sería abuso de poder?

Es el abuso que afecta la competencia del mercado. Se da cuando tienes participación importante del mercado y puedes actuar prescindiendo de la competencia, puedes dirigir la demanda a tus productos, afecta a tus proveedores, o subes los precios afectando a tus clientes directos.

¿Incluir ese capítulo no afectaría la opinión del MEF y de otros organismos?

El dictamen como está ahora es perfecto, pero hay que poner igual que para casos de abusos debería haber esa restricción, así perfeccionaríamos la legislación peruana.

¿No lo hace retroactiva?

No, solo se está perfeccionando la legislación con este tipo de sanciones.

El presidente de la comisión señaló que la bancada fujimorista presentó un proyecto de ley para excluir a la banca del dictamen, pero lo rechazaron. ¿Se debe excluir?

No debería haber exclusión de la banca, no hay diferencia, no debería haber ninguna exclusión. En el fondo la SBS hace esa regulación, si aprueba o no una compra y venta, hace 50 años, o sea, hay un control, pero no es perfecto, no tiene los especialistas para que vean el tema de competencia. La SBS hace regulación, pero no de manera tan especializada como lo haría Indecopi.