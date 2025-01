Universitario de Deportes todavía no logra cerrar su último refuerzo del extranjero. El equipo de Fabián Bustos, que continúa preparándose con miras a lo que será el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores, estuvo en negociaciones para incorporar al ecuatoriano José Carabalí; sin embargo, el fichaje no se logró concretar.

El futbolista de 27 años, que milita en el Nagoya Grampus de la J1 League de Japón, decidió manifestar sobre esta situación y explicó por qué no se acordó su arribo al vigente bicampeón del fútbol peruano.

¿Por qué no fichó José Carabalí por Universitario?

En diálogo con el periodista Wilmer Robles, el veloz extremo José Carabalí se mostró contento ante la posibilidad de jugar en Universitario; no obstante, remarcó que su actual club no quiso prestarlo.

"Estuve en contacto con Universitario a través de mi agente, pero tengo contrato con Nagoya. Quise ir, pues conozco al míster (Bustos), pero no quisieron prestarme", reveló el comunicador a través de sus redes sociales.

José Carabali no llegó a un acuerdo con Universitario y seguirá en Japón. Foto: Twitter

¿Quién será el último refuerzo de Universitario?

Después de no concretarse el fichaje de Carabalí, Universitario de Deportes seguirá buscando alternativas en el mercado internacional. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta indicó que este jugador no necesariamente tendrá la nacionalidad ecuatoriana.

"Sobre el sexto extranjero en Universitario: el ecuatoriano José Carabalí era la opción que buscaban en el club crema. Sin embargo, el polifuncional jugador no se pudo desligar de su actual equipo en Japón y, luego, las condiciones económicas que solicitaban no estaban acorde. Por eso, desde la 'U' ya buscan nuevas opciones en el extranjero y ya no necesariamente en el mercado ecuatoriano", mencionó en su cuenta de Twitter.

Fichajes de Universitario 2025

El primer futbolista en unirse al plantel de Universitario fue César Inga, quien llegó a la institución crema tras su destacado paso por ADT. Otros nombres que ya han firmado en Ate son el lateral izquierdo Paolo Reyna, el arquero Miguel Vargas y el volante Jairo Vélez. Finalmente, en los últimos días, el conjunto estudiantil concretó el fichaje del delantero argentino Diego Churín.