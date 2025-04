Néstor Gorosito vivió un momento peculiar en la previa del clásico Alianza Lima vs Universitario. Al ser consultado por la preocupación de los hinchas íntimos ante las dos derrotas seguidas del equipo, 'Pipo' realizó un gesto de incredulidad antes de responder, pues consideró que la situación no era tan crítica como algunos fanáticos lo hacen ver. "¿Por los resultados? No me parece", declaró el DT para L1 Max.

"El equipo hasta ahora ha logrado cosas importantes. Existe la posibilidad de perder en algún momento, pero de ahí a estar preocupados… no me parece", agregó el técnico del cuadro íntimo.

Gorosito pide a hinchas no preocuparse: "Si perdiéramos todos los partidos..."

El entrenador también recordó cómo a inicios de año Alianza logró realizar un buen papel en la Copa Libertadores al llegar a eliminar a equipos importantes como Boca Juniors.

"Si sucediera que perdiéramos todos los partidos sí, pero le ganamos a Boca, dejamos a 3 rivales de mucha jerarquía en la Copa, veníamos ganando partidos. Fuimos a un viaje completamente atípico (Tarma), con un equipo que nunca había jugado junto, con muchos chicos. Hay que estar preocupados si la cosa se mantiene en el tiempo", sostuvo.