Cada liga en el mundo, por modesta que sea, tiene a sus propios equipos grandes y pequeños. En el caso de El Salvador, hay tres nombres que sobresalen del resto por su gran cantidad de títulos y numerosa hinchada: Águila FC, FAS y Alianza FC. Este último tiene una de las historias de origen más curiosas, pues su nombre actual surgió en homenaje al Alianza Lima de Perú.

Si de algo puede jactarse el conjunto albo, es de haberle hecho justicia al prestigio del cuadro victoriano. Desde que cambió su nombre, el elenco salvadoreño ganó absolutamente todos los campeonatos que ostenta en la actualidad y es indiscutiblemente uno de los clubes más importantes de su país y de la Concacaf.

¿Qué nombre tenía Alianza FC y por qué lo cambió?

Fundado en el año 1958 por trabajadores de la cervecera Industrias la Constancia, el equipo nació como Atlético Constancia y a los pocos meses se lanzó en pos de lograr el ascenso a la primera división, aunque no lo logró por la vía deportiva, sino que tuvo que comprarle la categoría al Once Municipal en 1960.

En 1963, con el alejamiento de Industrias La Constancia, el peruano Axel Hochkoeppler, quien dirigía el Hotel Intercontinental, se hizo cargo del equipo. El empresario, acérrimo hincha de la institución íntima, rebautizó al club como Alianza Intercontinental, que se quedaría como Alianza FC dos años más tarde. Además, el color blanco que el cuadro de los paquidermos utiliza en su indumentaria fue tomado del blanquiazul que distingue al conjunto limeño.

"Este equipo posteriormente recibe el nombre de Alianza Intercontinental, ya que el señor Hochkoeppler, de nacionalidad peruana y en aquel momento gerente del Hotel El Salvador Intercontinental, era aficionado del popular Alianza Lima de Perú y bautiza a nuestro equipo con ese nombre. Posteriormente, el nombre definitivo sería Alianza Fútbol Club", señala la página web oficial del club.

No obstante, existe otra versión de la historia. Según palabras del mismo Hochkoeppler, la verdadera razón del nombre "Alianza" se debía al propio significado de dicha palabra y no tanto en referencia al equipo peruano. Incluso, precisó que fue su socio comercial y no él quien adoptó el término.

"Alianza quiere decir unión, cuando platicamos con el ingeniero Enrique Sol Meza de fusionar al Intercontinental con el Constancia, nació una alianza entre los dos equipos, una alianza entre los dueños, los Sol Meza, por un lado, y yo por otro lado. Entonces era muy lógico el nombre Alianza. Inclusive me atrevo a decirte que quien le puso el nombre de Alianza fue Enrique, no fui yo", sostuvo en entrevista con el portal La Casa Alba.

Al margen de la veracidad de este testimonio, un hecho innegable es el respeto que Alianza FC le muestra a Alianza Lima. Por ejemplo, en agosto de este año, la escuadra centroamericana lanzó una camiseta especial inspirada en los colores del elenco peruano (blanquiazul), que incluía además la combinación rojiblanca en referencia a la bandera.

Camiseta especial del club salvadoreño para la temporada 2024-25. El color y los detalles se inpiran claramente en Alianza Lima. Foto: Alianza FC

¿Qué títulos ha ganado Alianza FC?

Con un total de 18 títulos a nivel local (entre torneos largos y cortos), además de 3 campeonatos internacionales, Alianza FC es uno de los equipos más laureados de su país. Todos sus trofeos llegaron a partir del año 1965, cuando adoptó el nombre que mantiene hasta el día de hoy.