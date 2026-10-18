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Pablo Guede ningunea a Franco Velazco, administrador de Universitario, tras polémicas declaraciones en su contra: "No sé quién es, ¿habla de fútbol?"

El entrenador argentino respondió con ironía a Franco Velazco, administrador de Universitario, y cuestionó su autoridad para hablar de fútbol. Además, recordó los cambios de técnicos en el cuadro crema.

Pablo Guede aseguró que no conoce ni sabe quién es Franco Velazco y le respondió con todo. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Pablo Guede aseguró que no conoce ni sabe quién es Franco Velazco y le respondió con todo. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Alianza Lima derrotó 3-1 a Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1. En las declaraciones postpartido, Pablo Guede enfatizó que, pese al triunfo, no se sintió del todo contento con el accionar de la escuadra blanquiazul en Matute. Además de la autocrítica, se animó a responderle directamente a Franco Velazco, administrador de Universitario, quien lo cuestionó por mostrar su apoyo a Miguel Rondelli tras el empate entre los merengues y Melgar.

Fiel a su estilo, el entrenador argentino lanzó comentarios sarcásticos contra el directivo crema y puso en tela de juicio sus declaraciones sobre la situación futbolística de ambos clubes. Además, le ‘recomendó’ que continúe realizando sus labores administrativas y no se meta en fútbol.

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Pablo Guede le responde a Franco Velazco, administrador de Universitario

Pablo Guede aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Atlético Grau para referirse a las declaraciones de Franco Velazco, quien había intervenido en el debate generado por las quejas de Alianza Lima y Melgar sobre las decisiones arbitrales de sus respectivos partidos. La controversia se intensificó después de que surgieran cuestionamientos sobre posibles beneficios para Universitario de Deportes.

El estratega puso en duda el conocimiento futbolístico del administrador estudiantil. "No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es", manifestó ante la pregunta de la periodista Fernanda Huapaya.

Guede fue más allá y comparó su situación contractual con la gestión deportiva de Universitario. El argentino recordó que continuaba al frente del conjunto íntimo pese a haber perdido los dos clásicos disputados durante el año, mientras que el cuadro crema había realizado varios cambios en su dirección técnica.

"Si yo perdí dos clásicos y sigo en el cargo, él ganó dos y echó 4 entrenadores. No sabía que los administradores hablaban de fútbol", afirmó el estratega, en una declaración que elevó la tensión entre representantes de los dos principales clubes del fútbol peruano.

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¿Qué dijo Franco Velazco sobre las declaraciones de Pablo Guede?

Franco Velazco se había pronunciado en medio de los cuestionamientos surgidos tras las decisiones arbitrales que generaron malestar en Alianza Lima y Melgar. Las protestas de ambos equipos reavivaron el debate sobre el desempeño de los árbitros en la Liga 1 y las posibles consecuencias de sus decisiones en el desarrollo del campeonato.

El administrador de Universitario también se refirió al balance deportivo de la institución crema. En sus declaraciones, reconoció que el equipo no había alcanzado la regularidad que esperaba al comienzo de la temporada, pero sostuvo que la evaluación definitiva debía realizarse al término del año, cuando se conocieran los resultados del torneo y las clasificaciones internacionales.

"La solidaridad la vamos a ver a fin de año. Si bien es cierto que la ‘U’ no ha tenido la regularidad que buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados", expresó Velazco.

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