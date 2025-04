DT de Melgar enaltece la principal virtud de Universitario tras goleada: "Lo habíamos controlado"

Melgar de Arequipa desaprovechó una gran chance para ampliar su ventaja en la cima del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de empezar ganando a los 3 minutos, tras una anotación de Kenji Cabrera, el equipo arequipeño no pudo sostener su ventaja y se marchó del Estadio Monumental con una goleada 4-1 frente a Universitario.

Al finalizar el partido, el entrenador Walter Ribonetto lamentó que sus dirigidos perdieran su invicto en la competición. Además, el entrenador argentino reveló el momento en que su plan fue neutralizado.

PUEDES VER: Universitario confirma salida de Fabián Bustos y revela quiénes dirigirán al equipo en los próximos partidos

DT de Melgar admite superioridad de Universitario

Ribonetto indicó que en el primer tiempo consiguieron neutralizar la ofensiva de Universitario de Deportes y tenían el partido controlado. Sin embargo, el gol de Alex Valera en el arranque del complemento cambió el trámite del juego.

"El plan de partido que habíamos trabajado el primer tiempo había funcionado, neutralizar la fase ofensiva de Universitario, no pasaba nada, estaba controlado. Las acciones que tuvieron en proximidad fueron controladas por nuestros defensores o eran erróneas. El segundo tiempo cambió. Nos convirtieron el empate, apenas comienza el segundo tiempo, y no pudimos hacer pie", sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico de 50 años reconoció que la jerarquía de la 'U' fue determinante para la remontada y la perdida de su invicto en el Torneo Apertura.

"Duele el resultado, no la forma porque se puede perder con un rival de esta magnitud. Reconozco que el rival tiene jerarquía. Nosotros lo habíamos controlado, ellos tienen jerarquía en el segundo tiempo. Perdimos el invicto, es un partido, se puede perder. Ahora tenemos el día viernes, vamos partido a partido. El torneo local no lo vamos a dejar de lado, la copa tampoco la vamos a dejar de lado. El recambio, tener competencia es difícil para todos los equipos. Ahora haremos el análisis. No me gustó la forma del segundo tiempo. Corregiremos eso", concluyó.

¿Cómo quedó el Universitario vs Melgar?

El cuadro crema se impuso con autoridad por 4-1 ante Melgar en el Monumental de Ate. Las anotaciones del local llegaron gracias a Alex Valera, Jairo Conche y el 'Tunche' Rivera. Por su parte, Kenji Cabrera marcó el único tanto de la visita.