¿En qué canal ver Real Madrid vs Leganés EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga EA Sports? El encuentro se jugará este sábado 29 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura online de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Leganés?

En Perú, el Real Madrid vs Leganés por la liga española comenzará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). En España, el encuentro comenzará desde las 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Leganés?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Leganés será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar+ (Movistar LaLiga)

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN+ y fuboTV.

Real Madrid vs Leganés: alineaciones posibles

Así serían las posibles formaciones del Real Madrid y Leganés para una nueva jornada del certamen.

Real Madrid: Andriy Lunin, Lucas Vásquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Jr., Kylian Mbappé.

Andriy Lunin, Lucas Vásquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Jr., Kylian Mbappé. Leganés: Marko Dmitrović, Valentin Rosier, Sergio González, Matija Nastasić, Javier Hernández, Juan Cruz; Renato Tapia, Darko Brašanac, Seydouba Cisse, Dani Raba y Diego García.

Pronósticos Real Madrid vs Leganés: cuotas y apuestas del partido

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido en el Bernabéu.

Apuestas Real Madrid Empate Leganés Betsson 1.15 8.50 19.00 bet365 1.14 8.00 17.00 Betano 1.16 7.40 18.00 1xBet 1.16 9.70 20.00

¿Cómo ver Real Madrid vs Leganés ONLINE por LaLiga EA Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Leganés por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.