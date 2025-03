La reciente derrota de la selección peruana ante Venezuela ha desatado una ola de críticas y reacciones en el ámbito deportivo. El periodista Eddie Fleischman no dudó en señalar a Paolo Guerrero por sus declaraciones sobre el arbitraje chileno, lo cual ha generado un debate sobre la responsabilidad de los jugadores en momentos críticos.

El encuentro, que finalizó 1-0 a favor de la 'vinotinto', dejó a Perú en una situación complicada en las Eliminatorias 2026. Guerrero, capitán del equipo, expresó su descontento con la designación del árbitro Cristián Garay, argumentando que no era apropiado que una terna chilena dirigiera un partido tan crucial. Sin embargo, su postura fue cuestionada por Fleischman, quien instó a los jugadores a reflexionar antes de emitir juicios.

Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero por sus quejas contra árbitro chileno

Eddie Fleischman, conocido por su estilo directo, respondió a las declaraciones de Guerrero y señaló que “hay que pensar antes de decir barbaridades”. En su opinión, la designación del árbitro no debería ser un tema de discusión en ese momento, ya que la decisión se tomó con anticipación.

Además, enfatizó que la falta de criterio de Conmebol es un problema que debe ser abordado, pero no a través de la victimización. "Habría que intentar pensar antes de decir barbaridades así, cuando la terna arbitral fue designada hace 50 días y nadie dijo nada. Igual falta total de criterio de CONMEBOL y lo dije. ¡Basta de victimización en el Perú!", dijo en su cuenta de X.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el árbitro chileno Cristian Garay?

Tras la derrota, Paolo Guerrero no se contuvo y expresó su frustración en una entrevista: “Somos coj***, no nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. ¡No me jo***!”. Estas palabras resonaron entre los hinchas, generando tanto apoyo como críticas hacia su actitud.

El máximo artillero de la selección peruana solo manifestó su descontento y luego, con evidente fastidio, se dirigió a los camerinos. El 'Depredador' fue titular y jugó los 90 minutos en Maturín.