La situación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 sigue siendo una de las principales preocupaciones de los aficionados. A raíz de la derrota ante Venezuela, el panorama de clasificación se ha complicado aún más, y las críticas no se hicieron esperar. En esta ocasión, el periodista deportivo Eddie Fleischman lanzó duras acusaciones contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para el comunicador, la gestión de Lozano es un desastre, y considera que desmanteló todo lo que Ricardo Gareca dejó para el proceso de la selección.

En sus recientes declaraciones, Fleischman no se contuvo y expresó su frustración sobre cómo Lozano maneja la institución y señaló que la crisis actual es consecuencia directa de su mala administración. El periodista también apuntó a la falta de visión y liderazgo de la FPF, algo que, según él, perjudicó el futuro de la selección peruana.

Eddie Fleischman arremete contra Agustín Lozano por el fracaso de Perú en las Eliminatorias 2026

El fracaso de la selección peruana en las últimas fechas de las Eliminatorias 2026 generó una ola de críticas tanto de la prensa como de los hinchas, quienes ven con preocupación el penúltimo lugar en la tabla de posiciones. Para Eddie Fleischman, el principal responsable de esta crisis es Agustín Lozano, quien, según su perspectiva, se encargó de destruir lo hecho por Ricardo Gareca.

“La catástrofe del fútbol peruano no es de hoy, no es solo con Reynoso, o con Fossati, que tuvieron mucho que ver en esta clasificatoria. La catástrofe del fútbol peruano vino cuando Lozano destruyó todo lo que dejó Gareca: el personal que trabajaba, el comando técnico, la gente de asistencia de audios y videos”, inició el periodista en el programa ‘Full Deportes’ en su canal de YouTube.

“Desde que abortaron los proyectos, desde que se acabó los torneos de menores, desde que no supo reactivar el fútbol luego de la pandemia. Esa cagad* no es culpa del árbitro”, añadió, en referencia a las quejas contra Cristian Garay, juez principal del duelo, que tuvo muchas polémicas en el Perú vs Venezuela.

Eddie Fleischman apunta contra Paolo Guerrero tras sus quejas contra árbitro chileno

Otro de los puntos que Eddie Fleischman abordó fue la actitud de Paolo Guerrero, quien tras la derrota de Perú ante Venezuela, no dudó en culpar al árbitro chileno del partido. Guerrero, quien lleva años siendo la figura emblemática de la selección, expresó su frustración por lo que consideró decisiones erróneas del juez, que según él, perjudicaron a la Bicolor.

“Somos coj***, no nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. ¡No me jo***!”, fueron las declaraciones del ‘Depredador’ postpartido, lo cual tuvo una rápida reacción de Fleischman.

“Habría que intentar pensar antes de decir barbaridades así, cuando la terna arbitral fue designada hace 50 días y nadie dijo nada. Igual falta total de criterio de CONMEBOL y lo dije. ¡Basta de victimización en el Perú!”, aseveró el comunicador en su cuenta de X.