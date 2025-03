Sporting Cristal volvió a sumar una nueva derrota en el Torneo Apertura. En esta oportunidad, los dirigidos por Guillermo Farré cayeron por la mínima ante FBC Melgar en el Monumental de la UNSA y quedaron lejos del primer lugar de la tabla de posiciones con 7 unidades en 5 partidos jugados.

Tras este mal resultado, la periodista deportiva Luccina Aparició señaló en su cuenta de 'X' que los jugadores rimenses están afrontando los partidos sobrecargados muscularmente, por lo que no pueden desempeñarse bien en los partidos. Información que no cayó para nada bien en Diego Rebagliati, exjugador y dirigente de Sporting Cristal, quien alzó su voz de protesta en Movistar Deportes.

"Hay un tuit de Luccina Aparicio, donde habla de que los jugadores están sobrecargados muscularmente. No tengo ni idea de dónde salió la información, pero normalmente esa información sale de adentro. A Luccina no creo que se le haya ocurrido ni se lo ha inventado. Entonces, si los jugadores están empezando a utilizar algunos medios para contar cosas que no les gustan... Evidentemente, si sale un trascendido de que están sobrecargados muscularmente es porque no se sienten bien", empezó declarando el hoy panelista deportivo.

Luego, Rebagliati señaló que internamente existe un descontento por parte del plantel celeste: "Yo siento que Cristal corre. Si algo no le puedo criticar a este equipo, más allá de si puede correr mal porque contra Alianza terminó corriendo, con Melgar también acabó corriendo, pero ese mensaje me pareció que dejaba ahí cositas sueltas que uno que lleva tiempo en esto, sabe que internamente hay un descontento que lo empiezan a soltar por distintos lados".

¿Qué dijo Gianfranco Chávez tras la derrota de Sporting Cristal ante Melgar?

Después de concluir el partido, Gianfranco Chávez, defensa del equipo ‘cervecero’, ofreció declaraciones a L1 MAX sobre el desempeño colectivo del plantel. El futbolista expresó su desconcierto ante esta nueva derrota. Como se recuerda, la semana pasada cayeron 1-2 ante Alianza Lima en el Nacional.

“Esto no se merece el hincha. Creo que la actitud del equipo estuvo al 100% y luchamos hasta el último. Estoy muy triste, muy dolido, pero sé que vamos a revertir este mal momento. Hemos pasado por peores momentos, pero sé que con la bendición de Dios y todos juntos vamos a lograr sacar esto adelante. Han sido 2 partidos difíciles ante rivales directos, pero yo confío mucho en mis compañeros”, comentó el jugador de 26 años.