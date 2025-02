Pronóstico de Monagas vs Defensor Sporting: ¿qué club es favorito en el primer partido de la Copa Libertadores 2025?

Luego de casi tres meses de espera, la Copa Libertadores vuelve. En esta edición 2025 del torneo, el venezolano Monagas y el uruguayo Defensor Sporting se enfrentarán por el partido inaugural del certamen, correspondiente al juego de ida de su llave por la primera fase preliminar.

El cuadro de los guerreros del Guarapiche oficiará como local en este lance, condición que buscará aprovechar para sacar ventaja de cara a la vuelta. La Viola, por su parte, va por una revancha personal, pues en el 2024 quedó eliminado en esta instancia, curiosamente también a manos de un club de Venezuela.

Monagas vs Defensor Sporting: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Defensor Sporting es ligeramente favorito para imponerse a Monagas pese a que este último equipo será local.

Betsson: gana Monagas (2,95), empate (3,00), gana Defensor (2,50)

Bet365: gana Monagas (2,80), empate (3,10), gana Defensor (2,63)

Betano: gana Monagas (2,95), empate (2,95), gana Defensor (2,55)

1XBet: gana Monagas (2,96), empate (3,27), gana Defensor (2,52)

Coolbet: gana Monagas (2,95), empate (3,05), gana Defensor (2,60)

Doradobet: gana Monagas (3,00), empate (3,00), gana Defensor (2,62).

¿Cuándo juega Monagas vs Defensor Sporting?

El partido Monagas vs Defensor Sporting, por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025, se jugará este martes 4 de febrero. El Estadio Monumental de Monagas albergará el duelo, que inicia a las 8.30 p. m. (hora venezolana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

¿En qué canal ver Monagas vs Defensor Sporting?

La transmisión de este Monagas vs Defensor Sporting estará a cargo de la cadena internacional ESPN en Latinoamérica.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Paramount+

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN 3

Ecuador: ESPN

México: ESPN 3

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports Ñ.

¿Dónde ver Monagas vs Defensor Sporting ONLINE?

Si no quieres perderte el Monagas vs Defensor Sporting por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma podrás ver todos los partidos de la Copa Libertadores 2025.

Alineaciones probables de Monagas vs Defensor Sporting

Estos son los posibles equipos titulares de Monagas y Defensor Sporting para el partido de Copa Libertadores.

Monagas : Raúl Olivares; Emanuel Iñíguez, Oscar Piris, Róger Manrique, Nicolás Henry; Andrés Romero, Jorge Eduardo Lovera, Jeferson Caraballo; Fernando Basante, Tomás Rodríguez, Erickson Gallardo.

: Raúl Olivares; Emanuel Iñíguez, Oscar Piris, Róger Manrique, Nicolás Henry; Andrés Romero, Jorge Eduardo Lovera, Jeferson Caraballo; Fernando Basante, Tomás Rodríguez, Erickson Gallardo. Defensor Sporting: Kevin Dawson; Kevin Prieto, Guillermo de los Santos, Juan Viacava, José Álvarez; Agustín Soria, Walter Montoya, Francisco Ginella, Juan Manuel Jorge; Diego Abreu y Franco Soldano.

Historial de Monagas vs Defensor Sporting

Esta no será la primera vez que Monagas y Defensor Sporting se enfrentan por la Copa Libertadores. En el 2018, ya se habían cruzado por la fase de grupos y en aquella ocasión cada uno ganó su partido de local.