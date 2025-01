Lionel Messi arribará a suelo peruano en los próximos días para disputar el amistoso entre Universitario vs Inter Miami en el Monumental de Ate. A la espera de su llegada, el '10' de la selección argentina se encuentra envuelto en una polémica debido a una acción que realizó, durante el empate de su equipo con América, en contra algunos hinchas mexicanos.

A pesar de las opiniones que se generaron en el país azteca, desde diversos sectores salieron en defensa del campeón del mundo. Jorge Fossati, exentrenador de la selección peruana, y Federico Redondo, jugador del Inter Miami, se pronunciaron al respecto.

¿Qué pasó con Lionel Messi y los hinchas mexicanos?

Lionel Messi anotó su primer gol en 2025 durante un encuentro amistoso en el que Inter Miami igualó 2-2 contra América de México en Las Vegas. En medio de la celebración, la estrella de la Albiceleste respondió a los cánticos de los aficionados mexicanos. La 'Pulga' se dirigió a la tribuna de los hinchas rivales, levantó los brazos y señaló su nombre en la camiseta, mientras hacía un gesto con los dedos que parecía aludir a los tres Mundiales conquistados por la selección argentina.

Jorge Fossati sale en defensa de Messi

En un reciente entrevista, el estratega Jorge Fossati sorprendió al pronunciarse sobre los agravios que recibió Messi en pleno partido del Inter Miami ante América de México en Las Vegas.

"¿Cómo vas a ir a un estadio a putear a Messi? ¿Te podés decir normal a vos mismo si vos vas a provocar a Messi en un partido amistoso en vez de ir a disfrutarlo? Por más fanático que seas", sostuvo en diálogo con DSports Radio.

"Messi es humano, en algún momento reacciona. El hincha se cree que tiene derecho a todo y que uno no puede reaccionar. No te podes comer todas en la cancha y si reaccionar vos sos el malo. Tenemos que tratar de no pasar violencia", agregó sobre la reacción del artillero.

Jugador de Inter Miami sobre los insultos a Messi

Por su parte, Federico Redondo, compañero del argentino, indicó que los hinchas peruanos sí podrán disfrutar de ver jugar al mejor del mundo. "Creo que en toda América Latina, quizás por rencor u otra cosa, el único país que no disfruta de verlo a Leo (Messi) es México. Perú va a disfrutar de la fiesta y lo lindo que es ver el mejor del mundo", mencionó para los medios.

¿Cuándo juegan Universitario vs Inter Miami?

El partido entre Inter Miami vs Universitario de Deportes se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de enero a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.

Universitario vs Inter Miami: ¿dónde ver?

A través de sus redes sociales, GOLPERU anunció que será el canal que transmitirá de forma exclusiva el amistoso entre Universitario vs Inter Miami. Por otra parte, se pudo conocer que Latina TV se encargará de transmisión en señal abierta el compromiso entre los cremas y ‘Garzas’ de forma gratuita a todo el país.

Partidos de Inter Miami previo a la MLS 2025

A través de las redes sociales del Inter Miami, el equipo de Mascherano confirmó la gira internacional que realizarán como preparación para la Major League Soccer (MLS) 2025. En el cronograma resalta visitar países como Panamá, Honduras y Perú.