A través de sus redes sociales, la FPF finalmente anunció la salida de Jorge Fossati tras un paso nada exitoso al mando de la selección peruana, en el que consiguió 4 victorias, pero solo una de manera oficial ante Uruguay por Eliminatorias al Mundial 2026. De esta manera, la primera tarea del máximo ente rector del balompié nacional es conseguir un director general de fútbol para escoger al nuevo DT de la Bicolor para las últimas 6 jornadas de las clasificatorias. En ese sentido, el 'Nonno' se pronunció sobre su relación con Agustín Lozano y reveló que quiso visitarlo cuando estaba detenido, pero no lo hizo por un peculiar motivo relacionado con Ricardo Gareca.

El presente de la Blanquirroja es alarmante, ya que se ubica en el sótano de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con solo 7 unidades, a 6 del puesto al repechaje que ahora le pertenece a Bolivia. Esta situación desencadenó la salida del técnico uruguayo, quien llegó a la selección peruana tras conseguir el título en 2023 con Universitario.

Jorge Fossati revela anécdota sobre la detención de Lozano

En diálogo con Ovación, el estratega charrúa dio a conocer que, en el contexto del arresto de Agustín Lozano por las investigaciones del Ministerio Público en su contra, desde la FPF le aconsejaron que mejor desista de su intención de visitar al presidente de la entidad. "Yo, un jueves de noche, estoy hablando con Lozano después de un entrenamiento conversando de fútbol de la manera más normal del mundo y al día siguiente prendo la TV y me entero de lo que se enteró todo el país y el mundo. Yo no soy de los que juzgo ni señalo a nadie, para eso está la ley, para eso están los jueces. (...) Sí, dije que quería ir a verlos (a Agustín Lozano y a los involucrados), eran compañeros de trabajo que pasaban por una fea situación, que no se la deseo a nadie. No soy de los que cuando te va bien estoy al lado tuyo y cuando no, me alejo. Sí, quería ir a verlos, pero en la FPF me recomendaron que no lo haga por un suceso anterior", detalló.

Asimismo, manifestó que ese consejo de la Federación Peruana de Fútbol vino a partir de un capítulo anterior vinculado con Ricardo Gareca. "Me contaron que Ricardo (Gareca) quiso ir a ver a Edwin (Oviedo), pero no lo dejaron entrar y se generó un show mediático. Yo no iba a decirle a la prensa: 'Voy a ir'. Tampoco quería que me vieran, solo quería visitar a compañeros de trabajo. Ante la recomendación y la proximidad del partido, decidimos enfrentar esto y seguir adelante", añadió el 'Nonno'.

Jorge Fossati dirigió su último encuentro en Lima ante Chile por Eliminatorias. Foto: GLR

Jorge Fossati pudo dejar la selección peruana por oferta tras Copa América 2024

El exestratega de Universitario, en charla con el citado medio, dejó en claro que iba a rechazar cualquier propuesta por la selección peruana, puesto que tenían un vínculo. Es más, afirmó que tuvo una de un club, pero no decidió tomarla.

"Después de la Copa América (me llamaron), no era una selección de Sudamérica, no hice nada más que actuar como se debe. Mi compromiso era total hasta ahora con la selección de Perú, me podían llamar de cualquier lugar y no me interesaba", apuntó.