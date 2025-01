'Chemo' del Solar no va más en la FPF: presentó su renuncia irrevocable y se irá tras el Sudamericano Sub-20

Este miércoles 8 de enero, se conoció que 'Chemo' del Solar no seguirá en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De acuerdo a la información del programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, el entrenador presentó su renuncia irrevocable a su cargo como Jefe de la Unidad Técnica de Menores y se despedirá tras el Sudamericano Sub-20.

"Último: ‘Chemo’ del Solar presentó su renuncia irrevocable a la FPF. Entrenador nacional dirigirá el Sudamericano Sub 20 en Venezuela y al término del certamen cerrará su etapa trabajo en la Federación", escribió el citado medio en su cuenta de 'X'.

'Chemo' del Solar no seguirá en la FPF y podría llegar a la UCV

Tal como se conoce, la selección peruana sub-20 se encontraba preparándose para disputar el Sudamericano Sub.20, torneo en el que compartirá el grupo A junto con Venezuela, Uruguay, Paraguay y Chile.

Acabado su participación en este campeonato, 'Chemo' dejará su cargo a disposición y, de esta manera, se convertirá en una nueva baja dentro del organigrama de la FPF. Es preciso señalar que, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Del Solar cuenta con una interesante propuesta deportiva de la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2.

'Chemo' del Solar podría recalar en la UCV.

¿Cuál sería el motivo por el que 'Chemo' del Solar tomó la decisión de irse de la FPF?

A fines del 2024, la FPF tomó la decisión de revocar de su cargo a Juan Carlos Oblitas. En su comunicado, el máximo ente del fútbol nacional indicó que esta acción es parte del fortalecimiento institucional que están impulsando y del "proceso de reestructuración, modernización y renovación en todos sus niveles"

Ante esta situación, otra de las personas que se planteó dejar su puesto fue 'Chemo' del Solar, quien actualmente tiene al mando la selección peruana sub 20. En aquel entonces, la información fue adelantada por el periodista Mauricio Loret de Mola. Semanas después, su salida se concretó.

"Me dicen que 'Chemo' del Solar también dejaría la Federación. No está confirmado, pero también seguiría los pasos de Juan Carlos Oblitas. Yo creo que es lo mejor, porque si sacan a quien pensó en ti para manejar este proyecto... Yo creo que él se va, porque Lozano no va a querer que se vaya", declaró el comunicador en su programa 'Desmarcados'.

Rivales de Perú en el Sudamericano Sub 20

El Grupo A del Sudamericano Sub-20 está compuesto por selecciones de gran nivel. Venezuela, como anfitrión, buscará aprovechar la localía, mientras que Uruguay y Paraguay son conocidos por su sólida tradición futbolística. Chile, por su parte, también es un rival a tener en cuenta, lo que hace que cada partido sea vital para las aspiraciones de Perú.

¿Cuándo empieza el Sudamericano sub-20?

El Sudamericano sub-20 2025 se disputará en Venezuela desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero del próximo año.