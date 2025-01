El pasado 6 de enero, Paolo Guerrero confirmó su retiro definitivo de la selección peruana. Lo que era un secreto a voces fue confirmado por el mismo jugador, quien afirmó que es momento de darle pase a nuevos rostros en el ataque. De esta manera, cerró una etapa inolvidable con la Bicolor y quedará en los libros como el máximo goleador histórico.

Después de esta noticia, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le preparó un sentido video para repasar todos sus goles con camiseta de la selección peruana. A propósito, en una reciente entrevista, Paolo Guerrero reveló que ha preferido no ver el material audiovisual porque le genera tristeza.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el video que le preparó la FPF sobre su retiro?

En conversación con diversos medios nacionales, Paolo Guerrero se refirió al video que le hizo la FPF tras confirmar su retiro. El 'Depredador' manifestó su agradecimiento por este reconocimiento, pero fue sincero al decir que prefiere no verlo mucho porque le provoca melancolía.

"Lindo, el homenaje fue increíble, no lo esperaba. Te conmueve, te deja muy emotivo, pero prefiero no verlo mucho porque me llena un poco de tristeza. Mis compañeros tengo que agradecerles por los mensajes que recibí, me da mucha pena. Ahora tengo que enfocarme en prepararme bien, este año va a ser muy importante para mí y espero poder celebrar al final", declaró.

Asimismo, cuando fue consultado sobre un posible homenaje, el artillero contestó: "Yo no soy nadie para pedir o decir algo. Creo que hoy por hoy estoy muy enfocado en mi preparación, poder darle las mejores alegrías a la hinchada de Alianza. Sería lindo y emotivo. Ahora estoy muy enfocado en prepararme bien para todos los partidos que se vengan"

El emotivo video que le preparó la FPF a Paolo Guerrero

Un día después de que Paolo Guerrero anunció su retiro definitivo de la selección peruana, la cuenta oficial de la Bicolor le dedicó un conmovedor video y un mensaje final al delantero de Alianza Lima.

En el material, se puede apreciar las mayores alegrías que vivió el atacante con la camiseta de la Blanquirroja, así como los goles que hizo gritar a millones de compatriotas.