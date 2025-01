Todos los equipos de la Liga 1 se vienen reforzando de gran forma para hacer una buena campaña en la temporada 2025. Uno de ellos es Juan Pablo II College, que acaba de anunciar la contratación del futbolista peruano Arón Sánchez. El defensor viene de jugar en el ascenso de México y buscará relanzar su carrera profesional.

¿En qué equipos jugó Arón Sánchez?

Arón Sánchez empezó su carrera en la Academia Deportiva Cantolao de la Liga 1. En sus primeros años, era considerado como una promesa del fútbol peruano. Ante ello, se conoció que el Arsenal de Inglaterra lo tenía en la mira para poder ficharlo. Sin embargo, no se concretó este traspaso.

Luego de unas diferencias con la dirigencia del cuadro del Callao, el defensor pasó por el Unión Huaral. En la temporada 2024, vistió la camiseta de Tampioco Madero de la segunda división de México. En total, disputó 9 encuentros en esta escuadra y anotó un gol.

¿Qué dijo Arón Sánchez sobre su salida de Cantolao?

Hace algunos meses, Arón Sánchez criticó duramente a la dirigencia de Cantolao y los acusó de truncarle su carrera profesional.

"Mis problemas comenzaron el último año de mi contrato cuando le hice saber a la familia Mandriotti que esa temporada ya no iba renovar. A mitad del año 2023 me llegaron ofertas de Ecuador y Asia. ‘Kiko’ no me quiso vender a Ecuador que pagaba una muy buena suma de transferencia", indicó en sus redes sociales.

"En ese momento empezó mi calvario. Por no aceptar ir a Asia con sus amigos, repentinamente me congelaron en el equipo. Seguidamente salió un fuerte rumor de que yo estaba metido en apuestas sin ningún aprueba de por medio. Incluso me dijeron que ‘Kiko’ había influenciado en la FPF para que me dejen de convocar", agregó.

Refuerzos de Juan Pablo II College

Hasta el momento, Juan Pablo II College ha contratado a 10 futbolista para reforzar su plantel de cara a la Liga 1 2025.

Christian Flores (Alianza Atlético)

Rely Fernández (Cusco FC)

Fabrizio Roca (Sport Boys)

Jair Toledo (Comerciantes Unidos)

Ismael Quispe (Sport Boys)

José Soto (San Martín)

Martín Peralta (Pirata FC)

Tiago Cantoro (UTC)

Emiliano Villar (FAS de El Salvador)

Arón Sánchez (Tampico Maderos)

Juan Pablo II separó a Jean Deza tras denuncia de agresión

Jean Deza se convirtió en uno de los fichajes estelares de Juan Pablo II con miras a lo que será la primera temporada del equipo de Chongoyape en la Primera División del fútbol peruano. Sin embargo, la denuncia que presentó Gabriela Álava en la comisaría de Maranga, San Miguel, obligó al club a separarlo de manera definitiva.

"La institución, fiel a sus valores y principios, reitera su compromiso de exigir a todos sus integrantes un comportamiento ejemplar, alineado con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad mejor. En concordancia de nuestra política interna, se ha tomado la decisión de proceder a la separación definitiva del mencionado futbolista. El departamento legal del club será el encargado de gestionar los términos y condiciones de esta medida (...)", publico dicha escuadra.