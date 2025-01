Este jueves 2 de enero, Universitario confirmó la salida de Diego Romero a Banfield. Luego de algunos días de incertidumbre a su alrededor, el portero continuará su carrera en Argentina tras la falta de minutos en la 'U'. El joven guardameta es una de las mayores promesas del plantel merengue, pero Sebastián Britos seguirá siendo el '1' para este 2025.

Este traspaso ha incomodado a los hinchas cremas, quienes querían ver a Diego Romero como titular en la próxima temporada. Por ello, tras hacerse oficial su salida, la mayoría lamento que no siga en el plantel y le pidieron disculpas por la falta de protagonismo en el esquema de Fabián Bustos.

Hinchas de Universitario tristes tras la partida de Diego Romero a Banfield

Por medio de redes sociales, aficionados de Universitario se manifestaron tras la salida de Diego Romero. La mayoría expresó su molestia por dejar ir a un portero con gran proyección. Otro grupo le deseó lo mejor y pidió que deje el nombre del club en lo más alto.

"Se van a arrepentir. Trabajan tanto en las canteras para que se dediquen a pagar extranjeros", "Disculpa por tan poco", "Tenía todo para ser titular", "Lo único que me deja algo tranquilo es que solo se va a préstamo", "El mejor arquero peruano de los últimos años. Si todo sale bien él será el '1' de la selección. A dejar el nombre de la 'U' en alto", "Vamos, campeón, todas las fuerzas de los cremas", "Te extrañaremos" y "Se nos va la miel", fueron algunas reacciones en redes sociales.

Diego Romero fue suplente de Sebastián Britos durante el 2024. Foto: La República.

¿Qué dijo Diego Romero tras dejar Universitario y partir a Argentina?

En pleno Aeropuerto Jorge Chávez, Diego Romero conversó con los medios. En principio, aprovechó para manifestar su frustración por la falta de oportunidades que tuvo en Universitario de Deportes. A pesar de tener un gran talento, solo acumuló un total de siete partidos en el 2024.

“Yo desde pequeño siempre he querido salir al exterior, siento que vengo haciendo bien las cosas y, más que todo, me voy mentalizado en que puedo seguir mejorando y dejar todo de mí”, dijo Romero antes de abordar su vuelo hacia Buenos Aires"

“Me tocó a mí, me toco así, por ahí que me pongo a pensar muchas cosas, pero ahora se me dio esta oportunidad y debo aprovecharla al 100%. La falta de oportunidades pasa, ahora le tocó a (Diego) Enríquez, se quedó, seguramente va a tapar en Cristal. Son cosas que por A o B motivos pasan, me pasó a mí y ahora me toca ir a otro lado”, agregó.

Finalmente, señaló cuál es su objetivo principal tras llegar a Banfield. “La intención es tener continuidad, voy a entregar todo de mí y qué mejor que se dé en Argentina. Es una de las ligas más competitivas, más rápidas y exigentes, así que estoy preparado”, concluyó.