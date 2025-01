El traspaso de Diego Romero a Banfield marca un nuevo capítulo en la carrera del prometedor arquero peruano. A sus 23 años, Romero deja Universitario tras una temporada en la que las oportunidades en el arco titular fueron limitadas. Este movimiento representa un paso significativo para los guardametas nacionales, ya que Banfield milita en la primera división del fútbol argentino, una liga conocida por su alto nivel de competencia y por ser una vitrina para talentos emergentes.

Antes de partir, el guardameta expresó emociones encontradas. Por un lado, mostró gratitud hacia Universitario, el club que le abrió las puertas al fútbol profesional. Sin embargo, lamentó la falta de continuidad que enfrentó desde su debut en el arco ‘merengue’. Ahora, Romero buscará consolidarse en el ‘Taladro’, equipo que inicia su pretemporada en los primeros días de enero de 2025.

Diego Romero apunta contra Universitario por falta de oportunidades

Diego Romero no ocultó su frustración por las escasas oportunidades que tuvo en Universitario durante la temporada 2024. A pesar de haber demostrado talento en los minutos que disputó, solo acumuló siete apariciones en el año, los cuales se dieron durante la lesión de Sebastián Britos.

“Yo desde pequeño siempre he querido salir al exterior, siento que vengo haciendo bien las cosas y, más que todo, me voy mentalizado en que puedo seguir mejorando y dejar todo de mí”, confesó Romero antes de abordar su vuelo hacia Buenos Aires.

Sobre la falta de oportunidades en la ‘U’ manifestó: “Me tocó a mí, me toco así, por ahí que me pongo a pensar muchas cosas, pero ahora se me dio esta oportunidad y debo aprovecharla al 100%. La falta de oportunidades pasa, ahora le tocó a (Diego) Enríquez, se quedó, seguramente va a tapar en Cristal. Son cosas que por A o B motivos pasan, me pasó a mí y ahora me toca ir a otro lado”.

¿Qué dijo Diego Romero sobre su fichaje por Banfield?

Romero se mostró entusiasmado por su llegada al fútbol argentino, al que describió como “rápido, exigente y muy competitivo”. El portero mencionó que su prioridad es ganarse un lugar en el equipo titular de Banfield y poder desplegar todo su potencial, lo que lo tendría como principal opción en la selección peruana.

“La intención es tener continuidad, voy a entregar todo de mí y qué mejor que se dé en Argentina. Es una de las ligas más competitivas, más rápidas y exigentes, así que estoy preparado”, aseguró el guardameta que debutó en el fútbol en 2020 bajo la dirección de Gregorio Pérez.

“Estoy preparado, con toda la energía y la ilusión para poder hacer bien las cosas. Si hago mejor las cosas tendré más oportunidad de llegar a la selección”, finalizó Romero, que disputó un total de 30 partidos en las cinco temporadas que se mantuvo en el arco de Universitario.

¿Cuáles son los detalles del contrato de Diego Romero con Banfield?

El acuerdo entre Universitario y Banfield establece una cesión de un año con opción de compra. Según fuentes cercanas, el club argentino podría adquirir el 80% de los derechos del jugador por un monto cercano a los 1,3 millones de dólares. Esta cláusula refleja la confianza de Banfield en el talento de Romero, quien tendrá la oportunidad de consolidarse en uno de los equipos más históricos de Argentina.

El traspaso también beneficia a Universitario, ya que evita competir directamente contra Romero en la Liga 1 durante 2025. Para el jugador, este contrato representa no solo un desafío profesional, sino también la posibilidad de incrementar su valor en el mercado internacional.