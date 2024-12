Martín Demichelis se lleva gran susto junto a su familia tras presenciar a oso en patio de su casa, en México

Martín Demichelis, actual entrenador de Rayados de Monterrey y exfutbolista de la selección argentina, vivió un momento de terror junto a su familia en los últimos días del año. Mientras disfrutaban de un momento familiar, un vecino les advirtió que en el patio trasero de la casa había un aparente oso inofensivo que deambulaba de un lado a otro por el césped del domicilio.

Al ser este un hecho inusual, más de uno se llevó un gran susto, en especial Evangelina Anderson, esposa de Demichelis, quien en todo momento pedía a su hija menor que se alejara del lugar porque temía que el animal se dirigiera hacia ellos.

Un inesperado visitante en la casa de Martín Demichelis

El incidente ocurrió en una de las zonas residenciales de Monterrey, conocida como la Sultana del Norte, donde los encuentros con osos no son extraños debido a la cercanía de áreas naturales. Según los expertos, se estima que en esta región habitan cerca de 700 ejemplares de oso negro, una especie protegida que, en ocasiones, se aventura a las áreas urbanas en busca de alimento.

En el video compartido por Anderson, se puede escuchar su preocupación mientras advierte: “No te acerques, ¿eh? Es que no hay luz. Emma, vení, porque si viene corriendo para acá me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme”. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y el animal abandonó la propiedad sin causar daños.

Los osos negros, un habitante frecuente en Monterrey

Monterrey y sus alrededores son hogar de una considerable población de osos negros, que suelen aparecer en zonas habitadas, especialmente durante la temporada de invierno. Estos animales, aunque generalmente inofensivos, pueden resultar intimidantes debido a su tamaño y comportamiento impredecible.

¿En qué equipos ha jugado Martín Demichelis?

Durante su etapa como jugador, la cual culminó en el año 2017, Martín Demichelis pasó por equipos de Argentina, Alemania, España e Inglaterra, los cuales fueron los siguientes:

River Plate

Bayern Munich

Espanyol

Atlético de Madrid

Málaga

Manchester City

¿Quiénes fueron los entrenadores que dirigieron a Martín Demichelis?

En su etapa como futbolista, el exdefensor tuvo como DT a varios hombres experimentados, como Manuel Pellegrini, Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klinsmann, Louis van Gall, Roberto Mancini y Diego Simeone.

Como jugador, conquistó cuatro títulos en la Primera División de Argentina, dos en la Bundesliga, además de dos Copas de la Liga Alemana, cuatro Copas de Alemania, una Supercopa de Alemania, una Premier League en Inglaterra y dos Copas de la Liga Inglesa.

Por otro lado, en la Selección Argentina, entre 2005 y 2017, estuvo bajo la dirección técnica de figuras como José Pekerman, Diego Maradona y Alejandro Sabella, participando en los Mundiales de 2010 y 2014.