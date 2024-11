Tigres vs San Luis EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Liga MX?

¿A qué hora juegan Tigres vs San Luis EN VIVO Y EN DIRECTO por los cuartos de final del Apertura de la Liga MX 2024? El duelo se disputará este jueves 28 de noviembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alfonso Lastras y será transmitido por la señal de ESPN, Disney Plus y Azteca 7. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

Tigres vs Atlético San Luis: previa

El equipo de Potosí, bajo la dirección de Domènec Torrent, terminó en sexto lugar (30 puntos) con 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Por otro lado, Tigres, liderado por Veljko Paunović, concluyó en tercer lugar (34 puntos) con un registro de 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

¿A qué hora juegan Tigres vs Atlético San Luis?

En Perú, el Tigres vs Atlético San Luis iniciará desde las 8.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica:

México: 7.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 29).

¿Dónde ver Tigres vs Atlético San Luis?

En Sudamérica y México, el enfrentamiento entre Tigres vs Atlético San Luis será transmitido por las señales de ESPN, Azteca 7 y la plataforma streaming Disney Plus. En Estados Unidos, podrás seguir el duelo a través de Univisión y TUDN.

Tigres vs Atlético San Luis: alineaciones posibles

San Luis: A. Sánchez, R. Chávez, D. Guillén, Cata Domínguez, E. Ávila, A. Cruz, M. Klimowicz, Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Franck Boli. DT: Domènec Torrent

A. Sánchez, R. Chávez, D. Guillén, Cata Domínguez, E. Ávila, A. Cruz, M. Klimowicz, Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Franck Boli. DT: Domènec Torrent Tigres: Nahuel Guzmán, J. Aquino, Joaquim, Guido Pizarro, J. Angulo, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, J. Brunetta, Sebastián Córdova, Nicolás Ibáñez y Ozziel Herrera. DT: Veljko Paunović.

Tigres vs Atlético San Luis: historial reciente

En los cinco cruces, Tigres lleva la delantera con 3 victorias, mientras que San Luis aún no ha logrado ganar desde su retorno a la primera división.

Tigres 1-0 San Luis | Apertura 2024

1-0 San Luis | Apertura 2024 San Luis 1-2 Tigres | Clausura 2024)

| Clausura 2024) Tigres UANL 2-2 San Luis | Apertura 2023

Tigres UANL 0-0 San Luis | Clausura 2023

San Luis 0-3 Tigres | Apertura 2022.

¿Cómo ver Tigres vs San Luis ONLINE?

Si quieres seguir el Tigres vs San Luis por internet, puedes suscribirte a Disney Plus. Asimismo. En el caso de que no tengas acceso a la plataforma, puedes informarte con la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.