La reciente muerte de Hugo Sotil ha dejado una profunda huella en el mundo del fútbol, especialmente en Perú y España. Juan Manuel Asensi, excapitán del Barcelona y compañero del 'Cholo' en la histórica Liga que ganaron en la temporada 1973-74, destacó la importancia que tuvo este en la difusión del fútbol peruano en el Viejo Continente.

Asensi expresó su deseo de que se realice un homenaje en Perú en honor al exdelantero, a quien recordó por su caballerosidad y talento en el campo. De acuerdo con el histórico del club culé, la trayectoria de Sotil en el Barça marcó un antes y un después para el balompié incaico.

Excompañero de Hugo Sotil: "Representó de gran forma a su país"

"Sería muy bueno que se rinda un homenaje al ‘Cholo’, pues representó de gran forma a su país en todos los campeonatos en los que participó. Se lo merece por la caballerosidad que siempre mostró", declaró el exmediocampista en entrevista con radio Ovación.

El 'Chepas', como era conocido, destacó que la conexión emocional que existía entre Sotil y sus compañeros se evidenció en momentos significativos, como cuando el peruano llamó a su madre para compartir la alegría de un campeonato. "Hugo fue un gran compañero. Me acuerdo que llamó a su madre y, llorando, le contó que habíamos campeonado. Ese gesto nos marcó mucho a todos", señaló.

El impacto de Hugo Sotil en el fútbol no se limitó a su tiempo en el Barcelona. Su estilo de juego y sus innovadoras jugadas, como la famosa 'cola de la vaca', fueron imitados por otros grandes futbolistas, incluyendo a Romário, según aseguró Asensi.

"Cuando veía a Romario en Barcelona, sus jugadas no me sorprendían, porque Hugo las hacía todos los días en los entrenamientos. La llamábamos ‘la jugada de la cola de la vaca’. En España no se conocía mucho del fútbol peruano hasta que llegó él", manifestó.

La importancia de Hugo Sotil en el Barcelona

La llegada de Sotil al Barcelona coincidió con el primer campeonato ganado por el cuadro azulgrana tras una larga sequía de 14 años sin títulos de su certamen doméstico. Durante el paso que tuvo por el club, el peruano participó de la histórica goleada 5-0 al Real Madrid, con un tanto suyo incluido.

Con Johan Cruyff, Hugo Sotil formó una dupla letal en el ataque del conjunto catalán, que aún hasta hoy es recordada por los hinchas. Además, hizo historia al convertirse en el primer jugador latinoamericano en portar el número 10 de la escuadra barcelonista.

El mundialista en México 1970 y Argentina 1978 no solo fue un gran futbolista, sino también un embajador del fútbol peruano en el mundo. Su legado perdurará en la memoria colectiva y en el corazón de quienes lo admiraron y lo recordarán por siempre.