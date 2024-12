Este jueves 26, Jean Ferrari anunció, en conferencia de prensa, que la Sunat había decidido destituirlo del cargo de administrador de Universitario y calificó la medida como ilegal. El directivo informó que se había enterado de ello a través de fuentes que tiene y precisó que iba a dar un paso al costado cuando sea notificado de forma oficial. No obstante, al final eso no ocurriría, pues horas después, el Ministro de Economía, José Arista, informó que se había comunicado con el superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y le había respondido que nada de eso era cierto.

Tras conocerse la noticia que Jean Ferrari ya no iba a seguir en la administración de la 'U', uno de los que se pronunció sobre el tema fue Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). El abogado calificó de "extraña" esta decisión y elogió el trabajo que viene haciendo el exjugador nacional.

Jhonny Baldovino habló sobre la situación de Jean Ferrari tras posible decisión de Sunat

En una entrevista para Latina Deportes, Baldovino fue consultado sobre qué facultades tendría Ferrari para ampararse y seguir como administrador temporal del club. Ante ello, el abogado respondió que el último cambio en la Ley 31279 indica que la renovación del cargo es automática.

"La última modificación de la Ley que se dio hace unos meses señalaba que la renovación de la administración era automática. Yo no he visto a la Sunat emitir ningún comunicado ni señalar que la administración del Boys iba a ser removida, porque la Ley es igual para todos. Ferrari está haciendo bien las cosas. Esa es la parte que no entendemos desde SAFAP", sostuvo.

El exfutbolista peruano resaltó el crecimiento económico que ha tenido la 'U' bajo la gestión de Jean Ferrari, al igual que Sport Boys con su actual administración, y señaló que la medida de Sunat de apartarlo de la función que ejercía desde el 2021 afectará en el aspecto deportivo y monetario.

Jhonny Baldovino explicó el motivo detrás de la decisión de Sunat sobre Jean Ferrari

Baldovino manifestó que que la Sunat estaría evaluando la salida de Ferrari porque está poniendo por encima el cobro de sus acreencias sobre el cobro de los trabajadores.

"A mí me lleva a pensar que este Plan de Viabilidad, que ha sido aprobado el 24 de diciembre previo a la noche buena, tiene la intención de ser cambiado a futuro y esa es la preocupación. Lamentablemente, la Sunat está priorizando el cobro de sus acreencias de terceros al cobro de los trabajadores. Hay muchos trabajadores que tienen acreencias laborales con la 'U', Sport Boys o Alianza Lima. Pero en este caso específico de Boys y Universitario, hay trabajadores que les deben hace 12 años y la Sunat ha aprobado un Plan de Viabilidad para pagarlo en 15 años, o sea 27 años estarán sin ver sus remuneraciones", explicó.

"La Sunat se ha deshumanizado, pero igual como ente del Estado es preferible darle preferencia a los trabajadores y personas naturales, pero le da preferencia a otros tremas y se politiza. Lamentablemente, el error de Ferrari fue ser exitoso, ahora todos quieren subirse a ese éxito y manejar la institución. Es lamentable que ese error venga de una institución del Estado", agregó.