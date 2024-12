El pasado viernes 15 de noviembre, Ricardo Gareca volvió al país para enfrentar a la selección peruana por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. El popular 'Tigre' hacía su retorno al Perú en una fecha bastante especial: en ese día del 2017 la Bicolor derrotó a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional y clasificaba al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años. No obstante, ahora la realidad era distinta y ambas selecciones necesitaban de un triunfo para seguir con vida en las clasificatorias sudamericanas, ya que quien perdía se podía complicar seriamente en sus aspiraciones por acceder a la siguiente Copa del Mundo. Finalmente, el encuentro quedó igualado sin goles.

Algo que captó la atención de los hinchas de la selección peruana en la antesala de ese partido fue la forma en cómo se estaba recibiendo a Ricardo Gareca en el Monumental: en su llegada al recinto de Ate le pusieron una canción de Marc Anthony y varias cosas verdes en el camerino. Como se sabe, el actual técnico de la selección chilena tenía la cábala de no escuchar a ese artista ni utilizar ese color antes de un partido. En una entrevista reciente, el estratega argentino fue consultado por ese episodio y aseguró que no le molestó.

Ricardo Gareca se pronunció tras enfrentar a Perú por las Eliminatorias 2026

En un adelanto de una entrevista brindada al medio 'A Presión', el técnico de 66 años fue consultado si fue raro volver a enfrentar a Perú y respondió que sí. "Y 'viste', lógico, o sea fue raro", sostuvo.

Luego, se pronunció sobre el plan anticábala de la selección peruana para enfrentar a Chile en el Monumental y aseguró que sí le dio risa, pero precisó que no le molestó.

"Me pusieron sillas verdes en el Monumental, todo verde, silla verde. Sí (me dio risa), no me molestó, forma parte del folklore del fútbol. La verdad que no me molestó. (...) Perú es una parte importantísima de mi vida, eso es algo imborrable", manifestó.

¿Cómo le va a Ricardo Gareca en las Eliminatorias 2026?

En la última jornada de las clasificatorias sudamericanas, el 'Tigre' logró su primera victoria oficial con la selección chilena. Fue por 4-2 ante Venezuela. Ese triunfo le permitió escalar a la penúltima posición de la tabla con 9 puntos y dejar a Perú en el fondo con 7 unidades.