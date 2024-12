Juan Cominges, excoach de la selección peruana, ha manifestado su apoyo a Nolberto Solano como posible reemplazo de Jorge Fossati en el banquillo del equipo nacional. 'Juanchi' argumenta que la experiencia acumulada por 'Ñol' durante siete años como asistente técnico de Ricardo Gareca lo convierte en un candidato idóneo para liderar al equipo en las próximas eliminatorias.

La reciente decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de rescindir el contrato de Fossati ha abierto el debate sobre quién debería asumir el cargo. Entre los nombres que propusieron algunos periodistas deportivos están Ángel Comizzo y Tiago Nunes, pero Cominges considera que Solano merece una oportunidad dado su conocimiento del fútbol peruano y su trayectoria en el cuerpo técnico del 'Tigre'.

¿Qué dijo Juan Cominges sobre Nolberto Solano?

Recientemente, la 'Jirafa' fue entrevistado por el periodista Eddie Fleischman para su programa 'Full Deporte', de radio Ovación. En dicha conversación, recordó que consideró extraño el hecho de que, luego de las frustradas negociaciones con Ricardo Gareca para renovar, la FPF no haya optado por ofrecerle el cargo al 'Maestrito'.

"Cuando Nolberto llegó a la selección fue para que siga a la par ese proyecto de Ricardo. Por eso me pareció medio raro que, después de invertir siete años en él, no pueda dirigir. Pienso que deberían ser decisiones mejor pensadas, ojalá Nolberto pueda dirigir", sostuvo el exjugador.

Solano fue asistente de Gareca en el Mundial 2018 y en varias Copas América. Foto: archivo/GLR Foto: archivo/GLR

¿Qué dijo Nolberto Solano acerca de dirigir la selección peruana?

Hace algunos días, cuando se filtró la noticia de que la directiva de la federación le había 'bajado el dedo' a Fossati, el propio Solano comentó que no descartaba llegar al banquillo blanquirrojo en el futuro. "Todo es posible, esto es fútbol. No pensaría que 'no agarro ahora porque espero agarrar de aquí a 5 años'. La selección es el honor más grande para cualquier entrenador", declaró para RPP.

Sin embargo, 'Ñol' indicó que por ahora no está entre sus planes asumir la dirección técnica de la Bicolor, pues tiene arreglado su arribo al Santos de Nazca para la próxima temporada de la Liga 2.

"Uno sabe las responsabilidades, lo grande que es este momento y lo duro o difícil que puede ser. Puede ser un buen punto de partida para bien. La selección es lo máximo que le puede suceder a cualquier entrenador de fútbol. Pero, de momento, yo tengo un compromiso con la gente de Nazca, y creo que la federación estará buscando a alguien con mucha más experiencia. Esperemos que decidan por lo mejor", manifestó.

¿Qué equipos ha dirigido Nolberto Solano?

Desde sus inicios en las categorías inferiores de Inglaterra, Solano ha pasado por los siguientes equipos del Perú y el extranjero. Todavía no ha ganado títulos con ninguno.