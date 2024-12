Tragedia en Carabayllo: niño de 12 años es hallado sin vida en la orillas del río Chillón

El cuerpo de un niño de solo 12 años de edad fue encontrado sin vida en la ribera del río Chillón, en el distrito de Carabayllo. Los restos del menor fueron encontrados por los vecinos de la zona, quienes alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los efectivos policiales cercaron la trágica escena. La madre del menor también acudió al lugar al recibir la noticia. "He visto sus cosas a un lado y la gente me dice que más adelante está el cuerpo del bebé ahogado y ahí me lo han mostrado", declaró para América TV.

El menor habría llegado al río luego de salir del colegio. Según la madre, el niño sabía nadar y muy raras veces acudía hasta aquella zona de Carabayllo. "Ha estado en la escuela de natación, pero parece que el río quizás lo ha jalado. Las vecinas vieron el cuerpo flotando y sus cosas más arriba", agregó.

Por este motivo, se presume que el menor habría muerto ahogado debido a la fuerte y peligrosa corriente del río Chillón. Sin embargo, la madre no descarta otras posibles circunstancias. "No sé si él se estuvo bañando o si estuvo con más gente, personas que le han podido hacer algo", expresó. Este trágico suceso ya es investigado por las autoridades de Carabayllo.

