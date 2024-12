El público conoce a Giacomo Bocchio gracias a 'El gran chef: famosos'. Con su habitual seriedad, le enseñó a la audiencia de todo el Perú denominaciones culinarias en francés y conceptos culinarios con una facilidad que muchos creyeron imposible. A su vez, han sido testigos de las controversias que, queriendo o no, se ha visto expuesto. Pero ahora están conociendo una nueva faceta suya: la de escritor. El popular cocinero dio su salto al mundo literario en el 2023 con su recetario, 'Eleva tu juego culinario 2', y este año estrenó la segunda parte.

Giacomo Bocchio habla sobre su incursión en el mundo literario

Con una gran sonrisa, Giacomo Bocchio nos recibe de forma amigable y cordial en el salón donde se realizaría la entrevista. El jurado de 'El gran chef: famosos' se muestra emocionado al mostrar sus dos recetarios y su agenda para el 2025 y no duda en detallar lo agradecido que se encuentra por estos nuevos proyectos.

——Cuéntanos un poco cómo inició esta nueva aventura literaria, alejada de su contenido en televisión y en redes sociales, apostando por un formato completamente diferente.

—Básicamente, es una consecuencia del trabajo que venimos haciendo desde el primer recetario. En mi canal de YouTube yo no tiendo a dejar muchas recetas, a menos que sean postres o algo que sea muy exacto que de alguna manera va a beneficiar al usuario del canal, al que consume contenido gastronómico en YouTube. Lo que quiero es entregar conceptos culinarios para que puedas cocinar de manera intuitiva. Entonces, ya que no las entrego en el canal de YouTube, me pareció lógico hacer un recetario para tenerlas.

—Y ya has publicado el segundo recetario. Tienes una agenda también para el 2025, ¿cómo se siente haber publicado tan rápido, teniendo tan buen recibimiento del público?

—Yo le doy gracias a Dios. Para mí, es una bendición tener el cariño de la gente y poder compartir con mis hermanos peruanos un poco del conocimiento que yo aprendí a lo largo de mis 23 años de vida profesional como cocinero. Y creo en la siembra y la cosecha, así que yo estoy dando algo bueno acá, a un buen precio además. Creo que es un súper regalo para estas fiestas. Y cuando uno hace ese tipo de cosas, Dios, la vida, en mi caso yo le llamo Dios, te lo devuelve.

Giacomo Bocchio y las polémicas en las que se ha visto envuelto

—'El gran chef: famosos' te ha traído cosas buenas, como el amor del público, estos proyectos, pero también bastantes críticas y cuestionamientos, ¿cómo lidias con esto?

—Normal, porque son muchísimas más las cosas bonitas que van pasando alrededor de mi vida. Uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo y yo considero que la gente pensante se da cuenta de que yo he mantenido una línea clara y consistente a lo largo del tiempo de mi exposición. Y así pretendo seguir haciéndolo, porque eso es como me han formado. Y hay una relación personal con Dios que me demanda a ser íntegro en mi vida y eso es lo que estoy procurando hacer, ¿no?

—En tus entrevistas dices que eres una persona muy conservadora, lo que puede ser algo bastante polémico de decir en este mundo.

—En este mundo, sí. ¿Y por qué es polémico? Porque hay una tiranía de la minoría que está muy cercana al manejo de redes sociales y si no te alineas a eso, te cancelan. Y yo estoy dispuesto a poner el pecho y a decir: "mira, yo no estoy atacando a nadie, pero yo tengo una forma de ver la vida y creo que hay muchas más personas que la ven así". Solamente que a muchos les da temor ser cancelados o que te digan cosas.

—¿Y cuánto hay de Giacomo Boccio en el personaje que vemos en 'El gran chef: famosos'?

—Así soy, tal cual. Y yo, como te digo, soy íntegro. O sea, si nos llevamos bien, nos llevamos bien y podemos jugar. Pero si no, simplemente me toca evaluarte y no hay ningún problema, solamente que no somos mejores amigos, yo estoy cumpliendo un papel y cuando cumplo ese papel lo procuro hacerlo de la manera más profesional posible, como si estuviera en una escuela de cocina. Ese es el papel que yo trato de hacer. No busco ponerme en disfuerzos o jugar o conectar con la gente de otra manera.

—¿Quién dirías que es tu participante, por decirlo así, favorito de 'El gran chef: famosos' de todas las temporadas o alguien con el que hayas conectado con una manera especial?

—Tengo muchos amigos y he conectado con varios, les tengo mucho cariño, pero si tengo que escoger a uno sería Ricardo Rondón, que como te decía, también va a presentar este libro. Y tal vez es porque fue la primera temporada y porque veo en él un hombre con mucho conocimiento de la televisión y que es muy generoso para compartir su conocimiento. Y yo conecto con eso, con la gente que es generosa para compartir lo que sabe.

Giacomo Bocchio y sus futuros proyectos

—Y también cuéntanos un poco sobre tus futuros proyectos, aparte de los recetarios, ¿qué otra cosa estás planeando?

—Bueno, estamos acá con la agenda 2025, que tiene unas frases gastronómicas muy bonitas y lo que busca es organizar a un posible alumno de cocina o alguien que le gusta el mundo de la comida en general. Por otro lado, en el canal de YouTube, nos vamos a enfocar en el contenido premium, que ese es un mundo al que quiero abocarme. Y bueno, eventualmente sigo en la búsqueda de una escuela de cocina. Me están contratando escuelas de cocina en provincias para ir a dar charlas motivacionales en relación con mi experiencia como cocinero y eso me encanta, porque es como si le estuviera hablando a mi yo como del pasado, ¿no? Entonces, me gusta esta conversación con los jóvenes cocineros porque me permite, de alguna manera, moldearlos un poquito, procurando su éxito, porque el éxito de estos jóvenes cocineros es el éxito del Perú al final del día.

—Y háblame un poco de 'El gran chef', ¿hay planes para el siguiente año de proseguir con el programa?

—Lo que sé hasta ahora es que hay varios planes de seguir, los he visto en la preventa de Latina, que hay diferentes ideas para las siguientes temporadas, pero no tenemos nada aterrizado todavía nosotros. Pero 'El gran chef' es un programa que me gusta mucho, logró unir a la familia, darle un papel importante a las personas mayores. Hace que los jóvenes puedan voltear y buscar la experiencia del mayor.

—¿Y tu plan es seguir como jurado de 'El gran chef'?

—Es mi intención, pero al mismo tiempo hay varios proyectos míos que demandan mucho tiempo. Lo más complicado de 'El gran chef' es el tiempo, porque demanda bastante tiempo. Nosotros sacamos seis programas a la semana y grabamos cinco días a la semana. Entonces, hay un día que grabamos doble, ahorita por las fiestas estamos grabando doble, nueve veces por semana. Entonces, sí, demanda bastante tiempo, pero es un programa que lo hacemos con mucho cariño, creo que se ve reflejado y creo que la gente recibe eso también, ¿no?

Giacomo Bocchio da detalles sobre su futura boda

—En el recetario pude ver que hay una dedicatoria a tu novia y también siempre la mencionas, incluso también hay una fotografía de ustedes. ¿Qué significó ella en todo este proceso? No solamente en tu vida personal, sino también en tu carrera de cocinero, porque ella se dedica a lo mismo.

—Por supuesto, nos conocimos en una cocina y lo primero que me impresionó de ella fue su pasión. Una pasión por la gastronomía, antes de conocerla de manera personal y de ver sus valores... Nos hemos unido buscando la voluntad del Señor y justo en enero nos vamos a casar, ya está la fecha, ya está confirmada. No voy a decir fecha para no generar problemas y tener un poco de tranquilidad y paz, pero sí les digo que en enero nos casamos.

Puedes encontrar 'Eleva tu juego culinario 2' en todas las librerías del país, además también a través de la página web de Planeta de Libros. Y si quieres comprar el libro en el extranjero, puedes adquirirlo a través de Buscalibre.