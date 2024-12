En medio de la controversia por el descenso de César Vallejo a la Liga 2, el exarquero del equipo trujillano, Carlos Grados, compartió su versión sobre lo ocurrido tras la llegada de Paolo Guerrero al plantel en 2024. Las críticas hacia el ‘Depredador’ no cesaron desde su partida y lo apuntaron como un factor de desestabilización interna. Sin embargo, el ahora portero de ADT desmintió las acusaciones más graves y ofreció detalles sobre las dinámicas del grupo en ese entonces.

El guardameta de 29 años destacó que los problemas del equipo precedieron la llegada del delantero peruano. Además, reveló que, aunque hubo tensiones en el vestuario, no considera que estas hayan sido determinantes para el declive de la César Vallejo. Con estas declaraciones, Grados intentó aclarar uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del club.

Carlos Grados revela que Paolo Guerrero no rompió el camerino en la César Vallejo

Carlos Grados fue enfático al rechazar los rumores sobre una supuesta pelea entre Paolo Guerrero y otros miembros del plantel. En comunicación con el programa ‘Café Deportivo’, del canal de YouTube, Futboleros 2.0, el exarquero de la Universidad César Vallejo, aunque admitió que sí existieron altercados y discusiones dentro del grupo, afirmó que la realidad fue exagerada por los comentarios externos.

“Te soy sincero, he visto malos comentarios con Paolo Guerrero cuando se fue de César Vallejo. Hay que ser muy sinceros, él nunca quiso llegar a la UCV, esa es la realidad. Llegó, cumplió su contrato y lo que pasó en el camerín, va a quedar ahí”, señaló el portero que inició su carrera en Sporting Cristal.

“No es lo que se habló, no pasó nada de las cosas que se dijeron, absolutamente nada de eso. Sí, hubo algunos altercados, unas palabras, pero más que eso, no. Yo no creo que Paolo Guerrero haya venido y haya roto el grupo. Nosotros ya estábamos mal no solo en lo futbolístico sino en todo ámbito, y, como dije al comienzo, todo eso arrastra”, añadió Grados.

Carlos Grados alabó el trabajo de Paolo Guerrero durante su paso por la UCV

A pesar de la incomodidad que, según Grados, Paolo Guerrero sentía al haber llegado al club trujillano, el arquero elogió la actitud profesional del delantero. De igual forma, apuntó que, si bien la personalidad del capitán de la selección peruana es callada, siempre intentó aportar al grupo y sacar adelante al equipo pese a los resultados no se dieron.

“De Paolo (Guerrero) pueden decir muchas cosas. A mí me pareció un tipo muy tranquilo, muy callado. Para todo lo que ha logrado, uno lo observaba para poder aprender y escuchaba las cosas que decía, que eran muy cortas, pero yo no creo que vino a romper el grupo. Al contrario, trató de dar su granito de arena con lo incómodo que estaba y aun así nos ayudó mucho. Lástima que no nos alcanzó”, confesó Grados

Carlos Grados señaló a Richard Acuña como el culpable del descenso de la César Vallejo

Aunque la atención mediática tras el descenso de la Universidad César Vallejo recayó sobre figuras como Paolo Guerrero, Carlos Grados dirigió sus críticas hacia la dirigencia del club y señaló a Richard Acuña como uno de los responsables. En declaraciones pasadas a Radio Ovación, el portero afirmó que el equipo priorizó estrategias de marketing y promoción y dejó en segundo plano los aspectos deportivos.

“Particularmente creo yo que los dirigentes, en este caso el señor Richard (Acuña), priorizó, creo, un poco más el tema del marketing, y eso quieras o no afecta psicológicamente y mentalmente a los jugadores”, apuntó el guardameta para el programa ‘La hora de Lalo’.

Estas declaraciones subrayan que los problemas del equipo iban más allá de lo que sucedía en el vestuario. La falta de enfoque en lo deportivo fue, según Grados, el principal factor que llevó a la César Vallejo a la Liga 2 y dejó una lección importante para el futuro del club.