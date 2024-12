Bryan Reyna cerró de gran manera su primera temporada en el fútbol argentino. El veloz extremo de la selección peruana, que fue contratado por Belgrano de Córdoba tras su paso por Alianza Lima, logró ganarse un lugar en el 'Pirata' y, en sus recientes actuaciones, nos regaló un golazo de 'tijera' por la Liga Profesional. Más allá de los conflictos que tuvo con su extécnico, el atacante se ganó el cariño de los hinchas.

En medio de este panorama, el conjunto argentino sorprendió al anunciar 3 bajas que tendrá con miras la siguiente campaña. Además, se pudo conocer el nombre que se encargará de reemplazar a Juan Cruz Real en el banquillo.

Belgrano tiene nuevo entrenador

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Belgrano decidió contratar los servicios de Walter Erviti, exfutbolista de 44 años que paseó su juego por clubes como Boca Juniors, Independiente y Banfield. De esta manera, quedó descartada la opción de que Fabián Bustos deje Universitario de Deportes para regresar a dirigir en su país.

"Estoy en condiciones de confirmar que Walter Erviti es el elegido y será el nuevo entrenador de Belgrano de Córdoba. El contrato será por un año. La llegada de Walter Erviti se da por convicción del director deportivo, Ariel Rojas (...)", manifestó el periodista a través de sus redes sociales.

El comunicador también señaló que la institución viene avanzando el fichaje del atacante Lucas Zelarayán. "Se avanzó un poquito más en la llegada del 'Chino' Zelarayán. Yo veo buenas perspectivas para que el 'Chino' llegue a Belgrano", agregó

Belgrano empezó con la 'purga' para el 2025

Por otra parte, Belgrano se encuentra trabajando en la conformación de su plantilla y, en las últimas horas, se anunció la salida de los jugadores Pablo Chavarría, Alejandro Rébola y Rafael Delgado.

"Belgrano comunica que los jugadores Pablo Chavarría, Alejandro Rébola y Rafael Delgado finalizan su vínculo y no continuarán en el club. Les agradecemos por su profesionalismo y entrega con la institución y les deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene", precisaron en sus redes sociales.

Bryan Reyna se pronunció sobre su futuro

Bryan Reyna arribó a territorio peruano para disfrutar de unas cortas vacaciones. Apenas pisó suelo peruano, el atacante de 26 años dejó en claro dónde desea seguir jugando.

"Yo estuve muy bien allá. Creo que me acostumbré al fútbol argentino. Como lo dije en las declaraciones de allá, creo que me tocó un técnico que no fue justo conmigo, pero ya está, esas cosas pasan en el fútbol. Ahora dar vuelta atrás y pensar en lo que viene. Uno siempre aprende en el fútbol cada año que pasa, siempre se aprende cada cosa nueva"

"Mi prioridad ahorita mismo es quedarme fuera del país. Yo no quiero volver, quiero crecer. Quiero seguir creciendo. Creo que me acostumbré al fútbol argentino y feliz por eso porque pensé que me iba a costar un poquito más, pero yo creo que estuve bien en el trascurso del tiempo que estuve jugando. La gente ahí me quiere mucho porque me lo he ganado, me lo gané con mi juego y feliz por eso porque la gente de Belgrano te apoya mucho y me quiere mucho", concluyó.