Bryan Reyna atraviesa días duros en Argentina. Hace algunos días, Belgrano decidió sancionarlo y lo excluyó del partido ante Barracas, debido a su ausencia en el entrenamiento previo a la fecha doble de Eliminatorias 2026. Tras ello, se conoció que el conjunto de Córdoba despidió al DT Juan Cruz Leal, quien no mantenía una buena relación con el peruano.

Recordemos que el 'Picante' había perdido la titularidad; sin embargo, esta última decisión que tomó la institución causó extrañeza en muchos. Uno de los que no ocultó su sorpresa fue Jorge Fossati. El DT de la selección peruana salió en defensa de su pupilo.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la sanción de Bryan Reyna en Belgrano?

En conversación con el medio 'La última jugada', Jorge Fossati expresó su disconformidad con lo que viene sucediendo con Bryan Reyna en Belgrano. El DT de la Bicolor contó que el jugador presentó un proceso de fiebre.

"La sorpresa fue para nosotros que no estuvo en el banco y era por un tema aparentemente es un estado febril, digo quién inventa un estado febril. Me imagino que le habrán tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé hasta ahora", señaló.

Asimismo, se mostró molesto porque no lo llamaron para el partido que afrontó Belgrano en la liga de Argentina. "Lo que vi antes de ayer me sorprendió muchísimo, como que no lo citaban porque desconfiaban que él había tenido un estado gripal o había fingido un estado gripal para poderse ir a la selección", agregó.

"La verdad me extrañó muchísimo que alguien pensara así, es al revés, pidieron y fue accedido que se quedara el lunes, que todos los demás vinieron antes y él se quedaba el lunes para jugar contra instituto si mal no recuerdo", concluyó.

Así confirmó Belgrano la salida de Juan Cruz Real

El último lunes por la noche, Artime declaró para los medios tras el partido en Córdoba. "Agradecemos a Juan Cruz y a su cuerpo técnico que verdaderamente quisieron implementar algo que es lo que venimos buscando. Trataremos de traer alguien acorde a lo que necesita Belgrano", dijo el directivo.

Poco después, la cuenta oficial del club pirata hizo el anuncio oficial vía redes sociales. "Belgrano comunica que Juan Cruz Real dejó de ser el entrenador de la primera división. De manera interina, el cuerpo técnico de reserva, encabezado por Norberto Fernández, dirigirá al plantel hasta la designación del nuevo DT. Agradecemos a Real y su equipo de trabajo por el profesionalismo y la dedicación en su paso por la institución", publicó Belgrano.

¿Quién será el nuevo DT de Bryan Reyna en Belgrano?

Con la salida de Juan Cruz, Belgrano se encuentra en una encrucijada. La directiva deberá actuar rápidamente para encontrar un nuevo entrenador que pueda revitalizar al equipo y devolverlo a la senda del triunfo. Mientras tanto, el cuerpo técnico de la reserva, liderado por Norberto Fernández, ya asumió el mando de forma interina. Además del DT, sus ayudantes Julio Constantín y Leonardo Felicia y los preparadores físicos Fernando Yábale y Dino Mazzaforte trabajan con el plantel.