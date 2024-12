Más de dos años después de la salida de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana, el periodista deportivo Eddie Fleischman volvió a poner el dedo en la herida. El comunicador aseveró que Juan Carlos Oblitas, quien contrató al ‘Tigre’ en 2015, no habría sido leal con el estratega argentino. Según Fleischman, Oblitas permitió la partida de Gareca y habría negociado paralelamente con Juan Reynoso para convertirlo en su reemplazante al frente de la Bicolor.

Para Eddie Fleischman, el ‘Ciego’ “le jugó mal” a Gareca, puesto que siente que, si él hubiese querido que siga al frente de la selección, hubiese viajado a Argentina para sellar su renovación. El periodista considera que, al no hacerlo, revela las intenciones que tenía de no continuar trabajando con el ahora técnico de Chile.

Eddie Fleischman asevera que Juan Carlos Oblitas no fue leal con Ricardo Gareca

En entrevista para el canal de YouTube de Pase FIltrado, Eddie Fleischman aseguró que Juan Carlos Oblitas es el principal responsable de la actualidad de la selección peruana. Según el comunicador, la salida de Ricardo Gareca se debió a la desidia del ‘Ciego’, pues permitió que el ‘Tigre’ deje la dirección técnica de la Bicolor para arreglar la llegada de Juan Reynoso, por lo que considera que no fue leal.

“No es el único responsable. Si Oblitas, como decía, hubiera querido que Gareca siga, se tomaba el avión a Buenos Aires y cerraba con él y lo traía, pero la verdad es que decía una cosa y ya tenía en marcha otra, que era contratar a Reynoso”, inició Fleischman.

“Cuando Oblitas hizo su conferencia renunciando, yo dije ‘bueno, salió la reserva moral de la Federación, y Juan Carlos Oblitas, después de ver que supuestamente él quería que Gareca se quede y no se quedaba, hacía bien en dar un paso al costado’. Pero después me vine a enterar que cuando hizo su conferencia de prensa, él ya había negociado su retorno a la Federación, eso a mí me resultó tremendamente decepcionante”, agregó el periodista.

En esa línea, Fleischman contó que él no considera que Oblitas traicionó a Gareca, sino que le habría jugado mal. “No utilizaría la palabra traición porque eso supondría que hay un acuerdo previo, pero lo que sí creo es que le jugó mal”, apuntó.

“Me sorprende que haya elegido a Reynoso y a Fossati”

Tras acusar a Juan Carlos Oblitas, Eddie Fleischman no cesó los dardos en contra del exdirector general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para el periodista fue una total sorpresa que el ‘Ciego’ se decantara primero por Juan Reynoso y luego por Jorge Fossati para tomar el mando de la selección peruana, debido a que son técnicos con un estilo muy diferente al de Ricardo Gareca.

“Me sorprende que haya elegido a Reynoso y a Fossati, porque no hay un análisis futbolístico, porque, si tú sabes cómo juega un técnico y cómo plantea y se aleja de lo que han sido los últimos 7 u 8 años de la selección, no tiene sentido”, señaló.