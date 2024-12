Uno de los mejores zagueros que ha dado el fútbol nacional en el siglo XXI es Carlos Zambrano, titular indiscutible en la selección peruana de Jorge Fossati. Desde muy joven partió al extranjero y regresó a Perú en 2023 para vestir la camiseta de Alianza Lima. Si bien no consiguió todavía un título nacional con los íntimos, es pieza fundamental en la zona defensiva, por lo que su renovación para el 2025 se caía de madura. Sin embargo, las conversaciones se extendieron más de lo esperado y el nombre de Universitario surgió como un posible destino del 'Káiser'.

En una entrevista en noviembre con el programa online 'Peloteando con Luciano', el 'León' no descartó que hubiese jugado por la 'U' porque su familia es crema. No obstante, ante las cámaras de 'L1 radio', negó que haya negociado con el conjunto que hoy dirige Fabián Bustos antes de renovar con el equipo de sus amores.

Carlos Zambrano se sincera ante rumores de su llegada a Universitario antes de renovar

El exjugador de Schalke 04 de Alemania se sinceró para L1 Max y enfatizó que nunca negoció con la directiva merengue mientras esperaba renovar con los victorianos. Es más, aclaró que Alianza Lima siempre fue su prioridad pese a la demora de la extensión de su vínculo.

"Se especula siempre (sobre el interés de Universitario). Mi prioridad siempre fue Alianza Lima. Estábamos en tema de conversaciones para la renovación y no se llegaba a un acuerdo final. Ahora se pudo concretar. Si Alianza Lima no me quería o no cumplían mis expectativas, no es porque sea la 'U' o nada, pero tenía que apuntar a otros horizontes. Era lo más lógico en el fútbol y pocos equipos en la liga peruana podían llegar a lo que yo quería", detalló.

Asimismo, declaró que, como es profesional, podría haber llegado a Universitario, pero nunca s ele pasó por la cabeza porque quería quedarse en el equipo dirigido por Néstor Gorosito.

"Uno es profesional, no era mi idea ir a la 'U', sinceramente. Mi prioridad era Alianza Lima siempre. Las negociaciones estaban lentas, yo quería estar tranquilo y renovar lo más pronto posible. Pero al final se dio, todo llegó a buen puerto y me siento feliz de estar aquí nuevamente", agregó el defensa de la selección peruana.

¿Qué dijo Zambrano tras ser tildado de desleal por Britos?

En la misma charla, Carlos Zambrano contó su verdad sobre el cruce que tuvo con Sebastián Britos, arquero del conjunto crema. El defensor dijo que sus disculpas fueron sinceras y que el portero uruguayo no había sido totalmente transparente al relatar su versión de los hechos.

"Eso ya es un put***. No me interesa hablar de ese tema. Él sabe lo que le dije en su momento y lo que me respondió, pero no lo comentó. Él habla lo que él quiere, que es buena persona, que no sea falso. Que él diga lo que me dijo, yo lo dije también en una entrevista", aseveró.