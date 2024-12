Arrancó la era Néstor Gorosito en Alianza Lima. Luego de quedarse sin el título por segundo año consecutivo y clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores, la directiva blanquiazul realizó una 'reingeniería' en la institución: nombraron a José Bellina como gerente deportivo, Franco Navarro como director deportivo y Wilmar Valencia como director de menores. Además, escogieron al exjugador de la selección argentina como su nuevo entrenador para afrontar la temporada 2025.

En conferencia de prensa, Néstor 'Pipo' Gorosito brindó sus primeras palabras como entrenador de Alianza Lima. Aseguró que llega al club más grande del Perú y que se encuentra muy ilusión de afrontar este año. Entre otras cosas, se refirió a que su prioridad es jugar bien al fútbol, tratar de ganar, ya sea con el sistema que use, el capitán que usará en su equipo, los jóvenes que podría usar y las duras críticas que recibió por parte de la prensa nacional e internacional.

Ilusión de llegar a Alianza Lima

"Es equipo grande de América, el más grande de Perú y nosotros tenemos mucha ilusión. Aparte se respeta una historia de buen juego, que es lo que me ha identificado a mí tanto de jugador como entrenador, de pregonar una forma de jugar. Primero a ganar, pero siempre tratando de darle una base de buen juego al equipo.

Objetivos en Alianza Lima para el 2025

"La ilusión es tratar de ir a la fase de grupos y después no jugar para cumplir, sino para llegar a lo más arriba en el plano internacional. En lo local, tratar de corregir algunas cositas que por ahí no le permitieron salir campeón.

Estilo y sistemas que usará en Alianza Lima

"La prioridad es ganar, siempre y trataremos de hacer lo imposible para hacerlo. Tenemos que jugar bien al fútbol. Nosotros como cuerpo técnico nos gustan los jugadores de buen pie, que jueguen bien y después tenemos que analizar lo que tenemos. He estado en diferentes equipos donde he jugado con línea de tres, cuatro o cinco en algunas ocasiones. Trataremos de analizar lo que tenemos para no atarnos a un sistema, pero lo que sí no se negocia es que no seamos un equipo que le cueste ganar. La idea es tratar de superar al rival con nuestras armas".

Néstor Gorosito junto a su comando técnico para la temporada 2025. Foto: Alianza Lima

Conocimiento sobre la dificultad del fútbol peruano

"Nosotros tanto de jugadores como entrenadores hemos dirigido, hemos vivido en carne propia, cómo es jugar en Bolivia, Quito, yo jugué en Chile un par de años en el cual íbamos a Calama, Cobreloa y hay diferentes formas. A nosotros en Católica nos venía tener un equipo de buen pie, que no pierda la pelota, sabemos que puede ir más rápido, pero trataremos de ver lo que tenemos para sacar el máximo provecho. Sabemos de las dificultades, beneficios y nos apoyaremos en la gente del club".

Sobre las críticas que recibió por parte de la prensa nacional e internacional

"Yo entré a River a los seis años y ahora tengo 60. Hace 54 años que juego a la pelota o dirijo, es mucho tiempo. He aprendido a convivir con un montón de situaciones con las cuales no comparto. Muchos medios y periodistas han tenido muy buena crítica hacia nosotros. Es más lo que me comentan que lo que leo, porque de jugar no leía y de entrenador es parecido. Me informo mucho contra quién jugamos, lo que hace todo el mundo, pero también le doy importancia a quién es el que habla y muchas veces he aprendido con el correr de los años que hay peleas que son innecesarias. Después la pelota entrará o no entrará. El fútbol es muy chiquitito y se sabe todo. No me creo más que nadie, pero también hay cosas infundadas".

Capitanía en Alianza Lima: Barcos, Guerrero o Zambrano

"Nosotros (su comando técnico) hemos sido capitanes elegidos por los compañeros, porque muchas veces el capitán del equipo no es el que más hable, sino el que se identifique y defienda a los compañeros. Entonces, veremos y hablaremos con Zambrano, Guerrero, Barcos y buscaremos una solución en la que la mayoría esté de acuerdo. Queremos que sea alguien bueno para el grupo".

Términos técnicos y su filosofía de juego

"El fútbol, a mí entender, es muy fácil. No es tan difícil. Hay una modalidad de términos raros, pero es lo mismo presión tras pérdida, pero por ahí suena un poquito mejor si decimos 'la perdemos y tratamos de presionar'. Nosotros queremos simplificarle las cosas al jugador, no complicarle con palabras que a veces escucho y ni yo entiendo qué quieren decir. Ancelotti, Guardiola y Scaloni, que hoy son de lo mejorcito mundial, es bastante fácil entenderlos. El tema es que, el que sabe mucho, lo entiendes, el que no sabe, no lo entiendes. No necesitas tantas palabras para que te entiendan, para explicar algo fácil. Los términos son muy parecidos.

Hacer debutar a jóvenes promesas en Alianza Lima

"Hemos hecho debutar cualquier cantidad de chicos en todos los equipos, no nos importa tanto las edades sino la capacidad. No nos importa si tienen 15 años,16 o 17, hemos hecho debutar chicos muy jóvenes pero no porque se nos ocurra, sino porque se merecían debutar. Analizaremos junto a Franco (Navarro) y su gente, veremos si hay posibilidad de subirlos, si están capacitados y juegan bien, jugarán. No importa si tiene 15 años, 16 o 18. Perú tiene una esencia de jugadores que a nosotros siempre nos han gustado como Cubillas, Cueto, Uribe, entre otros. Uno como jugador no se da cuenta, pero el entrenador sí. El que juega bien, juega".