Hace algunos meses, concretamente en julio del 2024, Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por la fecha 3 del Torneo Clausura. En esta edición del clásico peruano, los cremas se impusieron por 2-1. Más allá de la algarabía por los goles, lo que realmente captó la atención de las cámaras fue la lesión de Sebastián Britos tras un fuerte choque con Carlos Zambrano.

Después de unos meses, Zambrano contó que le pidió disculpas, pero el portero las rechazó. Posteriormente, en una entrevista, Britos volvió a referirse a este momento y tildó de desleal al 'León'. Esto provocó la molestia del defensor blanquiazul, quien volvió a responder fuertemente.

¿Qué dijo Carlos Zambrano tras ser tildado de desleal por Sebastián Britos?

En conversación con L1 Max, Carlos Zambrano contó su verdad sobre el cruce que tuvo con Sebastián Britos. El defensor dijo que sus disculpas fueron sinceras y que el portero uruguayo no había sido totalmente transparente al contar su versión de los hechos.

"Eso ya es un put***. No me interesa hablar de ese tema. Él sabe lo que le dije en su momento y él sabe lo que me respondió, pero no lo comentó. Él habla lo que él quiere, que es buena persona, que no sea falso. Que él diga lo que me dijo, yo lo dije también en una entrevista"

PUEDES VER: FPF llegó a un consenso y definió el futuro de Jorge Fossati en la selección peruana tras malos resultados

"Yo había perdido el clásico. Yo estaba prácticamente devastado. Yo me acerqué a pedirle disculpas. Tranquilamente me hubiera ido al camerino y se acababa, no me importaba, no lo conocía de nada. Le pedí las disculpas y me dijo que lo estaba haciendo porque las cámaras estaban al frente. ¿Qué me importan las cámaras?", enfatizó.

Además, contó que Aldo Corzo estuvo presente en toda esta situación y el propio capitán merengue le dijo que estuviera tranquilo. Finalmente, reconoció que la jugada fue muy violenta y por ello se acercó a Sebastián Britos para pedirle perdón.

"Le pedí las disculpas porque lo sentía. Aldo (Corzo) estaba al lado, me dijo que esté tranquilo nomás. Me fui, me cambié, revisen las imágenes. Él no dijo toda su verdad, él es el buenito por no responder. Depende de cada persona", dijo.

"Toda la gente que me conoce sabe que soy muy directo y frontal. Él dice supuestamente que no es primera vez, como si lesionara a mucha gente, lo lesioné a él casualmente porque se golpeó con el palo. La jugada fue muy violenta y por eso reconocí mi error y le pedí las disculpas del caso. SI no me hubiese aceptado, no me hubiera acercado, pero lo hice porque sabía que me había equivocado. Pero bueno, él no cuenta su verdad", concluyó.

¿Qué le dijo Sebastián Britos a Carlos Zambrano?

Sebastián Britos fue invitado al programa 'L1 Radio' y fue consultado sobre la acción que tuvo con Zambrano y afirmó que no requería disculpas. Además, aseguró que la falta cometida por el defensa de Alianza Lima fue intencional y que él no actuaría de la misma manera hacia un colega.

"No lo quería, ni tampoco lo necesitaba (un mensaje de Carlos Zambrano). La falta fue algo que sucedió, no me gustó lo que hizo. La imagen no parece lo que fue. Parece que vino y me chocó nomás, pero no fue así, porque yo lo vi, no me lo contaron. Yo se lo dije en la cara que lo que hizo estuvo mal. Yo no lo haría y menos con un colega. Si estoy potente me la agarro conmigo no con un colega. Le dice que lo que hizo no se hace"

El portero uruguayo expresó su opinión sobre Zambrano, y calificó de desleal por esa acción específica y puso en duda la sinceridad de sus disculpas. Asimismo, señaló que el apodo de 'fantasma' utilizado para referirse a él revela aspectos de su personalidad. El guardameta también mencionó que Zambrano tiende a cometer ese tipo de faltas contra sus oponentes de manera recurrente.

"Yo le acepté las disculpas, pero no las comparto. Fue desleal, ya es reiterativo. Yo no sé si se disculpa de corazón, porque al final lo sigue repitiendo, lo hace con los colegas. Sobre lo de fantasma, eso habla de la clase de persona que es él y la clase de persona que soy. Yo nunca salí a decir que me lesionó o tal, afronté mi lesión como un hombre y me fortalecí de esa lesión", manifestó.