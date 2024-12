Para nadie es un secreto que el fútbol peruano se encuentra en una grave crisis tanto en el ámbito deportivo como en el lado dirigencial. La selección peruana se posiciona en el último lugar de la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026 y prácticamente se halla eliminada, mientras que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, es investigado por el Ministerio Público. En ese sentido, la última decisión del ente rector del balompié nacional fue la salida de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol.

Para reemplazar al 'Ciego', quien eligió a los últimos tres entrenadores de la Bicolor ―Ricardo Gareca, Juan Reynoso y Jorge Fossati―, sonaron nombres como el de José 'Chemo' del Solar, Nolberto Solano, Claudio Pizarro, Teófilo Cubillas y hasta de Julio César Uribe, el cual acaba de ser anunciado como asesor y vocero institucional de Sporting Cristal. Sin embargo, Lozano tiene en mente colocar en el cargo a un 'títere' que pueda manejar a su antojo, según el periodista Mauricio Lolet de Mola.

Agustín Lozano desea a un 'títere' en el puesto que dejó Oblitas en la FPF

En el programa 'Mano a mano', del canal de YouTube Denganche, Loret de Mola reveló que la idea del presidente de la FPF es tener a alguien 'manejable' en el puesto de director general de fútbol y acotó que esto es un "suicidio".

“Me dijeron que Lozano quiere abarcar todo. Quiere poner a alguien en el puesto de Oblitas que no tenga tanto conocimiento o tanta muñeca, y él pueda manejar toda el área de fútbol, lo cual sería un suicidio”, manifestó.

"El fútbol peruano está muerto, es difícil levantarlo así con esa gente que está en el poder porque, si no sacas a la cabeza, va a ser imposible cambiar todo. Puedes por ahí cambiar una pieza por otra en otro sector, pero si no cambias al que toma todas las decisiones es muy complicado poder avanzar", añadió el comunicador.

Nolberto Solano sería el 'tapadito' de Agustín Lozano en la FPF

Anteriormente, en el programa 'Desmarcados', el periodista Mauricio Loret de Mola habló sobre los posibles reemplazantes de Oblitas en la FPF. Según él, la primera opción que se maneja es la de 'Chemo' del Solar; sin embargo, no estaría dispuesto a aceptar el cargo, por lo que Nolberto Solano sería el elegido.

"La primera gran opción del señor Agustín Lozano para ocupar el lugar de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol en la Federación se llama José Guillermo el Solar. Por el momento, no sé si ya se lo comunicaron o no de que lo pretenden para ese lugar, pero también lo que he podido alcanzar es que 'Chemo' no va a aceptar esa posición (...) Cuando 'Chemo' les diga que no, uno de los candidatos del señor Lozano, quien sigue disparando para cualquier lado, se llama Nolberto Solano", comentó.