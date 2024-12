Christian Cueva tuvo un terrible cierre en el 2023, cuando vestía la camiseta de Alianza Lima, por una lesión que lo alejó varios meses de las canchas. Esa situación no le permitió contar con equipo en el primer semestre de este año, pero Jorge Fossati le dio una oportunidad y lo convocó a la selección peruana para disputar la Copa América 2024, trampolín que lo ayudó a arribar a Cienciano. Sin embargo, en la actualidad, 'Aladino' protagoniza las páginas de espectáculos y no las de deporte por su faceta como cantante junto a su pareja, Pamela Franco. En esa línea, Reimond Manco le brindó consejos a partir de lo que vivió en su carrera futbolística.

Si bien el volante de la Bicolor no tuvo un Torneo Clausura de la Liga 1 redondo, el Papá consiguió clasificar a la Copa Sudamericana 2025 gracias a su sexto lugar en la tabla acumulada. 'Aladino' contribuyó a ese logro con un gol en la última fecha del certamen en el 7-0 ante Unión Comercio, equipo que jugó el compromiso plagado de juveniles y que había sufrido la peor goleada de la historia del fútbol peruano de las manos de Sporting Cristal (12-0).

Reimond Manco recuerda sus graves errores y aconseja a Christian Cueva

En el programa de YouTube 'Sin filtro', el exjotita recordó su pasado a raíz de lo que vive hoy 'Aladino' y le aconsejó alejarse de las malas amistades, ya que las buenas le dirían que entrene para regresar a su mejor nivel, el cual sirvió a la selección peruana para acceder al Mundial Rusia 2018 luego de 36 años.

"No quiero entrar en polémica, pero eso de las malas amistades está pasando con un jugador que creo que en los últimos 10 años ha sido uno de los más talentosos del fútbol peruano (Christian Cueva). Hemos jugado juntos. Estuvimos en una sub-20, pero él no fue al campeonato porque era él o yo. Y después tú ves, ¿quién le toma la foto?, ¿quién está al lado de él? ¿Tú crees que realmente quieren lo mejor para él? No existe. Si realmente quisieran lo mejor, estarían diciéndole que entrene y que le dé esa visión a la gente", expresó el 'Rei'.

Posteriormente, Manco recalcó que, lo que le sucede ahora a 'Aladino', le ocurrió a él y que esos errores le persiguen hasta la actualidad debido al afán del peruano de tener memoria para rememorar lo malo y olvidar lo bueno que uno hace.

“Todo eso me pasó a mí. Yo había hecho una fama que hasta ahora me pasa factura. Claro, ya tengo 10 años con mi esposa, hijos y casi como 14 años sin un ampay, pero hasta el día de hoy sigo lidiando con limpiar mi imagen porque acá es más fácil olvidarse de lo bueno que de lo malo, por la cultura del país. Imagínate que sigas jugando... Los amigos son una parte importante de las decisiones que puedas tomar en el fútbol, y si no te rodeas bien, lo más probable es que te equivoques”, añadió.

Reimond Manco revela que fue amigo de Christian Cueva

El exdelantero del PSV Eindhoven de Países Bajos recordó que tuvo una amistad con Cueva y, además, resaltó que su carrera no llegó tan lejos como hubiese querido a pesar ser el mejor jugador del Sudamericano Sub-17 2007.

“Yo te hablo de él porque lo aprecio. He visto mucho talento en él, incluso hemos tenido una amistad y digo la verdad, tratando de sumar desde mi punto de vista. Pero si uno se da cuenta, yo estoy mal y los demás están bien. Van y hablan como si yo lo dijera desde un lado envidioso”, acotó Manco.

“Yo no creo que tenga una carrera tan exitosa como la tuvieron otros; pero, desde mi punto de vista, yo he jugado lo que he querido e incluso tengo una distinción que ningún peruano la tiene y ojalá la tenga alguien pronto, que es ser el mejor jugador de Sudamérica, así sea a los 17 años. Yo también he logrado mis cositas y no tengo que envidiar ni he sido envidioso. No me da vergüenza decir que he podido llegar más lejos, pero ya está, uno tiene que aprender a convivir con eso”, finalizó.