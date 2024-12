The Strongest vs Real Tomayapo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la penúltima fecha de la liga boliviana?

The Strongest vs Real Tomayapo se enfrentarán a las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Instagram

The Strongest vs Real Tomayapo se enfrentarán a las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Instagram

The Strongest vs Real Tomayapo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 10 de diciembre por la Primera División de Bolivia. El partido, válido por la penúltima fecha de la liga de ese país, se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora boliviana). La transmisión estará a cargo de Tigo Sports. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

The Strongest es segundo la clasificación de la liga boliviana con 48 puntos y son 7 las unidades que lo separa del líder, Bolívar. Por su parte, Real Tomayapo marcha en la novena casilla del torneo y acumula un total de 34 puntos.

The Strongest vs Real Tomayapo: ficha del partido

Partido The Strongest vs Real Tomayapo ¿Cuándo? Martes 10 diciembre 2024 ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) 7.00 p. m. (hora boliviana) ¿En qué canal? Tigo Sports ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz

¿A qué hora juegan The Strongest vs Real Tomayapo?

En territorio peruano, The Strongest vs Real Tomayapo por la penúltima fecha de la Primera División de Bolivia 2024 se disputará a partir de las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs Real Tomayapo?

La transmisión del The Strongest vs Real Tomayapo por la fecha 27 de la Primera División de Bolivia 2024 estará a cargo de Tigo Sports. Esta señal que te lleva este y el resto de compromisos de la liga boliviana.

¿Cómo ver The Strongest vs Real Tomayapo online gratis?

Si deseas ver The Strongest vs Real Tomayapo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más detalles del compromiso.

¿Dónde jugarán The Strongest vs Real Tomayapo?

The Strongest vs Real Tomayapo se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 41.000 espectadores.