El nombre de Jean Pierre Archimbaud ha sido noticia en las últimas horas tras confirmarse su fichaje por Alianza Lima. El mediocampista de 30 años se ha convertido en el primer refuerzo del equipo íntimo para el 2025, tras su paso por Melgar. El jugador de la selección peruana volverá al equipo donde se formó y en el que salió campeón en el Torneo de Promoción y Reserva en el 2011. En una reciente entrevista, el popular 'Lalito' contó que en una parte de su carrera pudo llegar a Universitario de Deportes.

En el podcast 'Mano a Mano', Archimbaud fue consultado si recibió algún llamado de Universitario y precisó que en la actualidad no, pero que hace años sí. El mediocampista peruano contó que él siente que no pasó el filtro por su apellido, el cual está ligado fuertemente a Alianza Lima. Sus hermanos han pasado también por las divisiones menores del conjunto victoriano y su padre Lalo Archimbaud trabaja desde hace varios años en el club íntimo.

Jean Pierre Archimbaud aseguró que hace años pudo llegar a Universitario

"De la 'U' ahora no me llamaron, en años anteriores sí. Siento que creo que por ahí no pasé el filtro, por así decirlo, por ser Archimbaud, es la verdad. Recuerdo que dos entrenadores preguntaron por mí en años anteriores y que seguro le habrán dicho al gerente deportivo 'quiero a este' y a mí me habrán tachado", dijo en el programa deportivo.

Pese a su hinchaje, Archimbaud sostuvo que lo profesional siempre está por delante y enfatizó en que eso es algo que lo ha caracterizado durante su carrera.

"Es lo que creo, lo que pienso. Igual si uno es profesional, al final defiendes tus colores, es lo que siempre he hecho, cuando jugaba contra Alianza Lima yo tenía la presión", acotó.

¿Cómo le fue a Jean Pierre Archimbaud en Melgar?

'Lalito' ha disputado un total de 30 partidos con la camiseta del Dominó: 14 por el Apertura, 15 por el Clausura y un cotejo por la Copa Libertadores. En total, Archimbaud registró 12 goles y una asistencia.

¿En qué equipos ha jugado Jean Pierre Archimbaud?

Hasta el momento, Archimbaud ha tenido una carrera deportiva solo en Perú.

UTC Cajamarca

Deportivo Coopsol

Ayacucho FC

Juan Aurich (2017-2018)

Real Garcilaso (2018-2019)

Deportivo Municipal (2020-2021)

FBC Melgar (2022-2024)

Alianza Lima (2024).

Estadísticas de Jean Pierre Archimbaud en la selección peruana

Archimbaud debutó de manera oficial con la Blanquirroja el 7 de septiembre del 2024 ante Colombia. Hasta el momento, el jugador de 30 años ha disputado solo 3 encuentros (producto de la 3 últimas convocatorias dobles) y en todos ellos ingresó en el segundo tiempo.