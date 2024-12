Juan Manuel Vargas habló sobre golpe que le dio a Andrés Mendoza: "Se malogró un poquito"

El exjugador de la selección peruana, Juan Manuel Vargas, se encuentra en el centro de la controversia tras un incidente ocurrido durante la Copa Leyendas 2024. En un partido entre Universitario y Sporting, Vargas agredió a Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales y un debate sobre la conducta en el deporte.

El enfrentamiento, que prometía ser un espectáculo de camaradería entre exfutbolistas, se tornó tenso cuando Vargas le propinó una cachetada a Mendoza. Las imágenes del altercado se viralizaron rápidamente, y los aficionados expresaron su desaprobación ante la actitud del exlateral. A pesar de la gravedad de la situación, los árbitros solo mostraron tarjetas amarillas a ambos jugadores, lo que dejó a muchos sorprendidos.

En medio de la controversia, Vargas ofreció su versión de los hechos. “Lamentablemente se malogró un poquito... pero es parte de. Pero salió un bonito partido para seguir en el tema que queremos”, comentó el exjugador, quien ha sido conocido por su carácter fuerte tanto dentro como fuera del campo.

Un incidente inesperado en el campo

El altercado se produjo en una jugada en el borde del campo, donde Mendoza levantó el brazo, impactando en el rostro de Vargas. Este último, visiblemente molesto, reaccionó con un golpe, lo que llevó a una breve detención del encuentro. A pesar de la tensión, ambos jugadores continuaron en el partido, aunque con un ambiente incómodo en el banquillo.

La reacción de Vargas fue objeto de análisis, y muchos se preguntaron si su comportamiento era apropiado en un evento que busca celebrar el fútbol y la camaradería. “Son reacciones que no son buenas, que se salen del cuadro. Yo quiero pedir disculpas por mi reacción. Cada acción tiene una reacción”, afirmó Vargas, reconociendo la inadecuación de su conducta.

Polémicas de Juan Manuel Vargas

A lo largo de su carrera, Juan Manuel Vargas ha estado envuelto en diversas controversias, desde sus relaciones personales hasta sus declaraciones en medios. Su apodo de ‘Loco’ refleja su personalidad impulsiva, que ha llevado a situaciones inesperadas. Recientemente, Vargas también estuvo en el ojo del huracán tras un accidente vehicular en Magdalena del Mar, donde admitió haberse distraído con su teléfono mientras conducía.

“Había una distracción cuando me iba yendo a mi casa y pasó este accidente. Me puse a disposición (de la PNP) y hemos cumplido con todo. No estaba ebrio y perdí el brevete. Todo el procedimiento que debía hacer ya lo hice”, explicó Vargas tras el incidente, que nuevamente lo llevó a ser noticia.

Un nuevo capítulo en su vida

Desde su retiro del fútbol en 2018, Vargas ha buscado nuevas oportunidades, incluyendo estudios en Gestión Deportiva en el Instituto Johan Cruyff en Estados Unidos. Actualmente, se ha convertido en embajador de la casa de apuestas PlayzonTV, participando en diversas colaboraciones en redes sociales y un podcast junto a reconocidos periodistas. Además, su participación en la nueva temporada de la Copa Leyendas lo mantiene en el foco mediático.

El incidente con Mendoza ha reavivado el interés por la figura de Vargas, quien, a pesar de su retiro, sigue siendo un personaje relevante en el mundo del deporte peruano. Con su carácter fuerte y su historia llena de altibajos, el ‘Loco’ continúa siendo un tema de conversación entre los aficionados al fútbol.