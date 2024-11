El objetivo primordial de Universitario de Deportes para el 2025 es el tricampeonato. Tras dos temporadas de ensueño, el equipo dirigido por Fabián Bustos buscará permanecer en la cima del fútbol peruano y volver a levantar el título. Además, un buen papel en la Copa Libertadores quita el sueño en la dirigencia y la hinchada merengue.

Eso sí, para lograrlo será necesario reforzar el plantel con jugadores que permitan dar un salto de calidad a nivel internacional. A propósito, uno de los que ha sonado en los últimos días es el delantero Francisco Fydriszewski. ¿Es una posibilidad en el ataque de Universitario?

¿Francisco Fydriszewski podría llegar a la 'U'? Esto es lo que se conoce

Francisco Fydriszewski es uno de los nombres que ha sonado en Universitario para el 2025. Sin embargo, existen diversas informaciones alrededor del popular 'Polaco'. Por ejemplo, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, no es una alternativa en la 'U'.

"El delantero argentino Francisco Fydriszewski no es opción en Universitario. Fue un nombre ofrecido, como otros, pero nada más", escribió el comunicador en su cuenta de 'X'.

No obstante, también se maneja la información de que Manuel Barreto, director deportivo del club, ya viajó a conversar con el jugador. Esta información fue brindada por el periodista Mauricio Loret de Mola, quien también aseguró que lo tiene como primera opción para el ataque.

“Hace unos días habíamos dicho que estaba difícil porque su ficha es alta y él tiene contrato con San Lorenzo, pero eso no quiere decir que no habrá contacto con la gente que lo maneja. Quizá no está tan lejos como parece. Él no juega actualmente. Me alcanzan información ahorita", dijo en el programa 'Desmarcados'.

"Me dicen que van a ir a conversar e intercambiar opiniones con la gente que maneja a Francisco Fydriszewski. Sé que ya está conversado. Es la opción 1. Es un atacante que gusta bastante porque Bustos lo conoce muy bien y sabe las condiciones que tiene", añadió.

¿Cuál es el presente de Francisco Fydriszewski?

En el presente año, el rendimiento del 'Polaco' ha sido desigual. Comenzó el primer semestre con la camiseta de Barcelona SC de Ecuador, club con el que logró anotar 11 goles y brindar 2 asistencias en 1.143 minutos disputados en 16 partidos. Este desempeño lo posicionó como uno de los máximos goleadores de la Fase 1 de la Liga Pro.

Francisco Fydriszewski, tras destacar en el balompié ecuatoriano, fue fichado por San Lorenzo para el segundo semestre. No obstante, su rendimiento con el Ciclón de Boedo no fue el esperado, ya que solo participó en cuatro compromisos sin lograr anotar. Es recordado por fallar un penal al estilo Panenka, el cual no pudo convertir y que habría significado la victoria de su equipo frente a Godoy Cruz.