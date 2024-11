Universitario sigue trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada, y las posibles incorporaciones continúan siendo un tema de conversación. Uno de los rumores más comentados es el posible fichaje de Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, por parte del club ‘merengue’. Ante las especulaciones, Fabián Bustos, actual técnico ‘crema’, rompió su silencio y se pronunció sobre la posible contratación del ‘León’ para reforzar su plantilla.

El rumor sobre la posible llegada de Zambrano a Universitario tomó fuerza debido a una serie de comentarios del propio jugador, quien manifestó que sí se pondría la camiseta ‘crema’. Estas declaraciones abrieron un amplio debate sobre si el ex Boca Juniors sería la pieza que necesita el club de Ate para reforzar su zaga con miras al tricampeonato y a hacer una buena campaña en la Libertadores.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la posible llegada de Carlos Zambrano a Universitario?

Fabián Bustos, quien lideró el bicampeonato de Universitario en su primera temporada al mando del equipo, se mostró rotundo al aclarar que no fue él quien solicitó la contratación de Carlos Zambrano. En una reciente entrevista para el programa ‘En carne propia’, conducido por César Vivar, el estratega argentino explicó que nadie en el club le tocó el tema sobre la posible contratación del defensor.

“No, nadie me planteó en el club eso de fichar a Carlos Zambrano”, aseveró Bustos en el programa que se emite en el canal de YouTube de Horacio Zimmermann. Con esta corta, pero puntual, respuesta, el argentino echa por tierra los rumores de un posible acercamiento entre el jugador de Alianza Lima y Universitario.

Por otra parte, Fabián Bustos dio detalles sobre los fichajes que planea para el 2025 y aseguró que tanto él como las cabezas de la institución tienen en carpeta algunos nombres del torneo local para reforzar al equipo. “Manuel Barreto, Jean Ferrari y yo tenemos una lista de jugadores del medio local para los fichajes”, apuntó.

¿Carlos Zambrano deja Alianza Lima para jugar en Universitario?

Previo a las declaraciones de Fabián Bustos, Carlos Zambrano contó que sí jugaría en Universitario pese a su ya conocido hinchaje por Alianza Lima. El ‘León’, en entrevista a ‘Peloteando con Luciano’, precisó que vestiría la camiseta ‘merengue’ debido a que sus padres y su hermano son hinchas del club y sería un sueño para ellos que se mudara a Ate.

“Es complicado. No lo sé, es muy duro, pero mi familia es de la ‘U’. La gente lo sabe. Mis padres y mi hermano son hinchas de Universitario, pero lo he dicho en varias entrevistas, yo soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao, en el cual me inicié”, inició el exjugador de Schalke 04.

“Si algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplir el sueño a mis papás, que son locos hinchas del cuadro crema, pero a mí siempre me ha gustado llevarles la contra”, agregó Zambrano.