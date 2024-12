El vóley peruano afronta una complicada crisis luego de que se suspendiera a último momento el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Cuando todo estaba listo para el arranque de la temporada, los clubes Regatas Lima y Olva Latino decidieron abandonar el Polideportivo de Villa El salvador. Esta medida fue respaldada por las demás instituciones, que también optaron por no disputar sus respectivos cotejos.

En medio de este panorama, se pudo conocer que la postura de los equipos tuvo como detonante una serie de desacuerdos con la Federación Peruana de Vóley. La entidad realizó una serie de modificaciones en las bases, las cuales perjudican a los clubes participantes.

Cenaida Uribe denuncia atropellos de la Federación

Después de una reunión, Cenaida Uribe, dirigente de Alianza Lima, celebró que todos los clubes se encuentren unidos para hacerle frente a los abusos de la FPV.

"La realidad es que esto se tuvo que dar hace mucho tiempo. Hemos permitido que la Federación atropelle todos nuestros derechos. Me parece súper que ahora estemos todos unidos por un mismo objetivo que es levantar el vóley peruano. Al final, los que invierten y hacen toda esta fiesta del vóley son los clubes y no la Federación", manifestó en diálogo con La Cátedra Deportes.

La exvoleibolista de la selección peruana y jefa de equipo del elenco blanquiazul, enumeró una serie de aspectos que van a discutir con la Federación en las próximas horas.

"No hemos tenido respuesta. Vamos a tener una reunión con el vicepresidente y la encargada de la organización deportiva. Vamos a escuchar que cosas nos van a decir, pero son cosas puntuales. Primero, transparencia, porque nosotros no sabemos cuánto dinero entra de los auspiciadores; segundo, la imposición de tener que meter los logos de los auspiciadores que tienen ellos cuando a nosotros no nos dan ni un sol; tercero, quieren que nosotros asumamos con la plata de la taquilla los gatos operativos (seguridad, ambulancia, mantenimiento, árbitros) cuando antes lo pagaba la FPV, con el dinero de los auspiciadores, gracias a que nosotros jugamos. Ellos no hacen nada", agregó.

"Todas esas cosas causan malestar, pero esto es desde hace tiempo. En verdad, es bueno que nos hayamos unido. Estamos los 12 (clubes) de acuerdo para hacer que se respeten nuestros derechos y que esto mejore. (...) A la gente de San Martín todavía no les pagan los premios, desde abril. Es una locura... Y te dicen 'vamos a esperar a que llegue la plata, y si quieres participas o no'. Sin los clubes no habría vóley, así de fácil", concluyó.

¿Cómo se iban a jugar los partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024/25?

Sábado 30 de noviembre

Regatas Lima vs Olva Latino | 12.30 m.

Rebaza Acosta vs Circolo | 3.15 p. m.

Alianza Lima vs CA Atenea | 5.00 p. m.

Domingo 01 de diciembre