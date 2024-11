El periodista Pedro García contó que fue agredido verbalmente por Christian Cueva cuando se encontraron personalmente tras el empate entre Perú y Chile por las Eliminatorias 2026. El comunicador, más conocido como ‘El internacional’, fue uno de los más críticos con ‘Aladino’, algo que el trujillano no ha podido olvidar y que lo demostró en su último cara a cara, donde le lanzó un terrible insulto frente a varios testigos.

El periodista narró cómo se cruzó con Christian Cueva en las instalaciones del Estadio Monumental, donde la enemistad aún se siente palpable. A pesar de los intentos de García por mantener un tono cordial, la respuesta del exfutbolista de la selección peruana fue despectiva, lo que generó una mezcla de sorpresa y risa en el comunicador.

¿Qué le dijo Christian Cueva a Pedro García en su encuentro?

Pedro García contó en el programa que tiene junto a Horacio Zimmermann en YouTube sobre el encuentro que tuvo con Christian Cueva el día del partido entre Perú y Chile. En su relato, el periodista de Movistar Deportes señaló que, pese a los roces que hubo entre ambos tiempo atrás, decidió acercarse y saludar al futbolista; sin embargo, la respuesta de ‘Aladino’ fue todo menos amistosa.

“A mí con Cueva me pasó que he sido filudo, crítico, justo y, en cierto momento, he sido cachaciento, lo admito. (...) En cierto punto he criticado a Cueva, creo que con justicia y con altura, también añadí ironía. Él desde su lugar me contragolpeó con ciertos posteos. Un día, que parece que estaba enojado, posteó: ‘¿quién te ‘manya’?, ¿quién eres tú?, ¿a quién le he ganado?’”, inició.

“Hace poco, el día que Perú empata con Chile en el Monumental, tras el partido, Christian Cueva bajó de un auto y se metió a los vestuarios a saludar. (...) Yo no le quito el saludo a nadie, salvo que alguien me amenace de muerte. Le dije ‘Christian, ¿qué tal?’, algo así, y él me vio y me dijo: ‘Calla conch…’. Eso me causó mucha risa porque ahí queda la enemistad. Pasará el tiempo y empeorará o no”, contó García.

No es el primer altercado entre Pedro García y Christian Cueva

La relación entre Pedro García y Christian Cueva ha estado marcada por intercambios hostiles en redes sociales. El periodista recordó que, en un momento de frustración, el futbolista publicó un mensaje en donde cuestionó su relevancia en el mundo del deporte. “Pedro García, ¿quién te conoce, soplón?”, fue el mensaje de ‘Aladino’ para el comunicador.

Esta publicación se realizó luego de una serie de críticas y cuestionamientos que realizó el panelista de ‘Al ángulo’ cuando Cueva aún era jugador de Alianza Lima. Tras este duro mensaje, García reveló que recibió innumerables chats que le consultaban el motivo por el cual el futbolista le escribió una historia; sin embargo, cuando fue a ver el post, ya había sido eliminado.

Pedro García pidió que Christian Cueva no vuelva a la selección

Uno de los más recientes enfrentamientos entre Pedro García y Christian Cueva fue cuando el futbolista fue denunciado por su esposa debido a que recibió violencia física y psicológica. En esa ocasión, el periodista pidió que ‘Aladino’ no vuelva nunca más a la selección peruana.

“Espero que nunca más juegue en la selección, por una convocatoria de Fossati, por ninguna presencia de algún tipo o por un llamado de urgencia. Yo no me sentiré representado si veo a Cueva con la ‘10′ jugando por Perú, con la camiseta que nos representa a todos”, apuntó.