En las últimas semanas, Christian Cueva ha estado en el ojo de la tormenta. No por su rendimiento en un campo de fútbol, sino por sus recientes apariciones en locales nocturnos y su incursión como cantante junto con su actual pareja Pamela Franco. Tras una temporada irregular en Cienciano, el volante disfruta de sus vacaciones sin saber cuál será su futuro deportivo.

Se especulan diversas cosas alrededor de Cueva. Sin embargo, lo cierto es que aún no define su futuro. Al respecto, Guido Gallegos, directivo de Cienciano, se pronunció sobre la permanencia del futbolista y también opinó acerca de su nueva faceta como cantante.

¿Qué dijo el directivo de Cienciano sobre la faceta de Cueva como cantante?

En conversación con la prensa cusqueña, Guido Gallegos dijo que el asunto de Christian Cueva aún debe analizarse y todo se definirá en conversación entre los altos mandos de la institución.

“Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno”, declaró.

“Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. El está de vacaciones que es hasta el 31 de diciembre y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador", añadió.

Finalmente, cuando fue consultado sobre su faceta como cantante, Gallegos fue tajante al responder que Christian Cueva fue fichado por Cienciano como futbolista profesional y no como artista.

“Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”, concluyó.

¿Cuál es la postura de Cienciano sobre el futuro de Christian Cueva?

El periodista de L1 Max, Ernesto Macedo, compartió en sus redes sociales que se puso en contacto con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, para obtener más detalles sobre la situación de Christian Cueva.

Según su relato, 'Aladino' no cuenta con un contrato vigente con el club y su destino se decidirá en los próximos días. "Ante los trascendidos que Christian Cueva no sigue en el club Cienciano, L1 Max se comunicó con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, quien indicó que 'ahora no tiene contrato, es jugador libre. Veremos en las siguientes semanas que viene'", escribió en su cuenta de 'X'.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

Según el portal Transfermarkt, el volante de 32 años posee una cotización actual de 350 mil euros, uno de sus valores más bajos de su carrera en los últimos años.

Números de Christian Cueva con Cienciano

En Cienciano, el volante nacional jugó un total de 8 partidos en el Torneo Clausura 2024, en los que 'Aladino' registró un gol y ninguna asistencia. Cueva anotó en la última fecha de la Liga 1 2024 frente a Unión Comercio.